Modena | uomo viaggiava in auto con il figlio di 5 anni e 3 milioni di euro di cocaina

Modena - uomo in coma dopo lo stupro - arrestato il suo aggressore : Lavinia Greci La violenza sessuale è accaduta a Mirandola e la vittima ha indicato in un imbianchino di 39 anni l'autore delle sevizie subite a lungo. L'uomo violentato è stato sottoposto a tre interventi salva vita In ospedale ci è finito con lesioni gravissime, dopo aver subito una brutta violenza sessuale. Un uomo di 38 anni di Mirandola, in provincia di Modena, è stato aggredito nei giorni scorsi ed è stato sottoposto a diverse ...