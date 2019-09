Crac Banca Etruria | 4 condannati e 9 assolti nel filone per truffa

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 30 settembre 2019) Nove imputati sono statie quattro sono statia 10 mesi nel processo delpersuldi. È questa la sentenza del tribunale di Arezzo nel dispositivo letto dal giudice Angela Avila. Tra glicinque dipendenti dellae quattro dirigenti, “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”. I quattrosono anche loro dipendenti di. Dirigenti e funzionari dell'istituto di credito aretino erano accusati di averto i risparmiatori non informandoli sui rischi dei titoli subordinati. Le accuse erano dinella vendita di titoli subordinati In particolare l'accusa, sostenuta dal pm Iulia Maggiore, era di istigazione alla. I quattro dirigentierano accusati di aver costituito la cabina di regia per spingere i dipendenti dellaa vendere titoli ai clienti senza informarli sui ...

