Boris Johnson ha ancora un futuro?

Chi è Lady Hale - la giudice che ha bacchettato Boris Johnson : È stato illegale sospendere il Parlamento, come ha fatto il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson . Lo ha stabilito la Corte Suprema britannica, che ha dichiarato «nulla e priva di effetti» la decisione del premier di interrompere i lavori fino al 14 ottobre: il Parlamento torna a funzionare già da oggi. A comunicare la sentenza – bomba è stata la presidente Brenda Hale , su cui, da quel momento, sono stati puntati i riflettori. Lady Hale , ...

Cosa ha sbagliato Boris Johnson : Senza una maggioranza, sconfitto più volte e con un partito in rivolta, il primo ministro britannico è nei guai: e tutto perché ha fatto male i conti sulle elezioni anticipate

Il Financial Times chiede le dimissioni di Boris Johnson : Bo Jo sempre più solo. Di fronte alla sentenza della Corte suprema che ha giudicato illegale la decisione di sospendere

La sospensione del parlamento britannico di Boris Johnson è illegale : Boris Johnson (foto: Daniel Leal-Olivas – WPA Pool/Getty Images) Questa mattina i giudici della Corte suprema britannica hanno stabilito all’unanimità che la sospensione dei lavori del parlamento britannico, voluta dal premier Boris Johnson, è illegittima e ha avuto conseguenze estreme per la democrazia. Il verdetto è arrivato al termine di una tre giorni di udienze, non è appellabile e mette il premier in grave difficoltà. La ...