Una ragazzina è stata molestata a minacciata con una mannaia su un tram a Milano

Sudamericano drogato molesta Una ragazzina in stazione : L'11enne, appena uscita da scuola, stava attendendo il treno per raggiungere i genitori a Bologna, quando è stata avvicinata dal suo aguzzino, di origini sudamericane. Il giovane, sotto l'effetto di stupefacenti, ha molestato la ragazzina, arrivando a palpeggiarla Federico Garau ? Luoghi: Bologna

"Greta? Una ragazzina con le palle! A noi donne si perdona meno il fallimento" : “Ho sempre avuto un buon rapporto con il tempo”. E, infatti, Federica Pellegrini arriva puntualissima: tuta fucsia e t-shirt bianca, occhiali da sole variopinti, caschetto biondo e viso pulito. “Piacere, Federica” si presenta. Quasi non fosse la campionessa che siamo abituati a conoscere, quasi fosse semplicemente una donna di 31 anni e ancora una valigia piena di sogni.Perché la più grande duecentometrista ...

Ragazzina di 13 anni non si può pettinare - se lo fa e accade Una cosa terribile : Una Ragazzina di 13 anni vive in una condizione difficile di salute. La bambina , infatti, non si può pettinare perché se lo fa rischia di morire. La Ragazzina scozzese che si chiama Megan Stewart ha una malattia rara che è definita “hair brushing syndrome” e, cioè, sindrome da spazzolatura dei capelli . La Ragazzina rischia la morte ogni volta che si pettina. Tutto è iniziato, più o meno, un anno fa quando la mamma le stava ...

“Non sei più Una ragazzina!”. Alba Parietti senza veli : la foto è bollente ma piovono critiche : La showgirl si sta divertendo in vacanza e non smette di deliziare i followers con scatti incredibilmente hot. Che sia un bikini, un vestito troppo corto, una foto sotto la doccia, in piscina o in mare, Alba Parietti dimostra di essere ancora in grandissima forma nonostante il tempo passi anche per lei. Ha infatti cinquantotto anni, ma veramente non sembra sentirli. E soprattutto non sembra che il suo corpo li accusi. -- Stavolta però Alba ...

Stresa - arrestato un pedofilo sorpreso in flagranza con Una ragazzina sulla sua auto. In stato di fermo anche la madre : Un uomo di 44 anni è stato arrestato sabato a Stresa per pedofilia. I carabinieri, secondo quanto riferisce La Stampa, lo hanno sorpreso in flagranza di reato. Lo hanno fermato sul lungolago perché la sua auto andava a zig zag e hanno creduto che fosse ubriaco, invece stava compiendo atti osceni e seduta accanto a lui c’era una ragazzina. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Verbania Fabrizio Argentieri, coinvolgono anche ...