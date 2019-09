Si addormenta in spiaggia e si sveglia dopo essere stato punto nelle parti intime da un

Fonte : baritalianews

(Di domenica 29 settembre 2019) Un ragazzo di 22 anni in vacanza in Nuova Zelanda ha rischiato di morire per il morso di un “katipo” una specie di ragno molto rara che è molto temuto perché il suo veleno puòletale. Il ragazzo vive in Canada eessersi fatto il bagno si erato sulle splendide spiagge della Nuova Zelanda. Il ragazzo, si èto all’improvviso, perché si è sentito pungere e ha visto le suegonfie e arrossate. Il giovane ha accusato anche una fortissima tachicardia ed èsoccorso dagli altri bagnanti e trasportato al più vicino ospedale. Il 22enne ècurato dai medici neozelandesi che hanno riferito che il giovane èmolto fortunato perché il ragno che lo hainietta un veleno che in moltissimi casi è letale per l’uomo. Il ragno “katipo” vive solo su alcune spiagge neozelandesi. Il ragazzo se le cavata con un ricovero ...