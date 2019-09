La demo di Final Fantasy 7 Remake conquista la Milan Games Week 2019 | le nostre

Lotta - Mondiali 2019 : Frank Chamizo - esordio vincente. demolito Dietsche - ora gli ottavi di finale : esordio vincente per Frank Chamizo ai Mondiali 2019 di Lotta che si stanno disputando a Nursultan (capitale del Kazakhstan, è il nuovo nome di Astana). L’italo-cubano ha letteralmente dominato il sedicesimo di finale della categoria 74 kg e ha Demolito il malcapitato svizzero Marc Dietsche, sconfiggendolo per 10-0 in appena 3’58”: un trionfo per manifesta superiorità da parte dell’azzurro che ha confermato il pronostico ...

Falcata finale per download demo di FIFA 20 : novità e aspettative : La demo di FIFA 20 continua ad essere uno degli argomenti più caldi sui siti specializzati in videogame e nei forum a tema nelle ultime settimane. Se la più recente incarnazione della simulazione calcistica di EA Sports e Electronic Arts debutterà sul mercato il prossimo 27 settembre - nelle versioni PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch -, un po' tutti gli appassionati vorrebbero testarla con mano prima del tempo, mettendo a scaricare ...

Volley - Mondiali Under 19 : Italia indemoniata - azzurri in semifinale! Travolto il Giappone - ora si sogna : Italia letteralmente scatenata ai Mondiali Under 19 di Volley maschile, gli azzurrini hanno Travolto il Giappone con uno schiacciante 3-0 (25-17; 25-12; 25-14) e si sono così qualificati brillantemente alle semifinali della rassegna iridata di categoria in corso di svolgimento a Tunisi. La nostra Nazionale ha infilato la sesta vittoria consecutiva nel torneo (la quinta col massimo scarto) e domani tornerà in campo per affrontare la vincente di ...