Il monumento ai migranti in piazza San Pietro

Fonte : agi

(Di domenica 29 settembre 2019) Unper ricordare il dramma delle migrazioni è stato inaugurato da Papa Francesco inSanin occasione della 105esima giornata del migrante. Si tratta di una zattera in bronzo e argilla dell'artista canadese Timothy Schmalz con a bordo riprodotti 140di varie epoche e luoghi, dagli indigeni sudamericani agli ebrei perseguitati dal nazismo fino agli africani che fuggono la fame. E' "un gruppo didi varie culture e diversi periodi storici", ha spiegato il Pontefice all'Angelus, "ho voluto questa opera artistica qui inSanaffinché ricordi a tutti la sfida evangelica dell'accoglienza". L'opera sarà collocata in Vaticano.

franbellino : Nuovo monumento in piazza San Pietro: spunta un barcone di migranti in bronzo - Il Messaggero - infoitinterno : Nuovo monumento in piazza San Pietro: spunta un barcone di migranti in bronzo - maxlevelaudio : RT @sarettaa7: Monumento alle vittime dei terremoti, dei ponti crollati?? Frega niente, eh!! Vabbe', speriamo che i piccioni facciamo il lo… -