WTA Wuhan – Sabalenka centra il bis | secondo titolo consecutivo in Cina grazie al

WTA Wuhan – Riske manda al tappeto Kvitova e raggiunge Sabalenka in finale : Kvitova eliminata in semifinale: Riske si giocherà il titolo contro Sabalenka Niente da fare per Petra Kvitova al torneo WTA di Wuhan: la tennista ceca, numero 7 del ranking mondiale femminile è stata eliminata oggi in semifinale, così come accaduto a Barty. Kvitova ha ceduto alla statunitense Riske, che ha trionfato dopo due ore e 6 minuti di gioco con un doppio 7-5. Riske dunque sorride e si prepara ad affrontare in finale Sabalenka per ...

WTA Wuhan – Barty eliminata in semifinale : Sabalenka lotterà per il titolo : Sabalenka è la prima finalista del torneo WTA di Wuhan: la numero 1 Barty eliminata in due set Niente da fare per Ashleigh Barty al “Dongfeng Motor Open”, ricco torneo Wta Premier 5 dotato di un montepremi di 2.828.000 dollari in corso sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. L’australiana numero 1 al mondo è stata fermata in semifinale da Sabalenka: la bielorussia ha trionfato dopo un’ora e 41 minuti di gioco col ...

Tennis - WTA Wuhan 2019 : i risultati dei quarti di finale. Barty-Sabalenka e Kvitova-Riske le semifinali : Si sono conclusi a Wuhan, in Cina, i quarti di finale del torneo WTA Premier 5 di Tennis: sul cemento outdoor del Paese della Grande Muraglia sono state definite le semifinali, che si giocheranno nella giornata di domani: Ashleigh Barty affronterà Aryna Sabalenka e Petra Kvitova sfiderà Alison Riske. Nel primo match di giornata la testa di serie numero uno, l’australiana Asheigh Barty, soffre ma supera in tre set la croata Petra Martic, la ...

WTA Wuhan – Crollo Svitolina ai quarti di finale : Riske avanza in due set : Elina Svitolina sconfitta ai quarti di finale del WTA di Wuhan: la tennista ucraina battuta in due set da Alison Riske Una brutta battuta d’arresto per Elina Svitolina nei quarti di finale del WTA di Wuhan. La tennista ucraina, numero 3 al mondo, non ha rispettato i pronostici della vigilia che la vedevano favorita contro l’americana Alison Riske. Dopo 1 ora e 25 minuti di partita, nella quale la Riske ha espresso un buon livello di ...

WTA Wuhan – Petra Kvitova in semifinale : ‘rimandata’ la giovane Yastremska : Petra Kvitova accede alla semifinale del WTA di Wuhan: la tennista ceca supera la giovane Yastremska in due set Bastano 73 minuti a Petra Kvitova per accedere alla semifinale del WTA di Wuhan. La numero 7 al mondo supera con facilità la giovane e talentuosa Yastremska (numero 27 WTA) in due set vinti con il punteggio di 6-2 / 6-4. In semifinale Petra Kvitova affronterà la vincente di Riske-Svitolina. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE ...

WTA Wuhan – Sabalenka in semifinale : Rybarikina stesa al terzo set : Aryna Sabalenka accede alla semifinale del WTA di Wuhan: la tennista bielorussa supera Elena Rybarikina al terzo set Prosegue ad alti livelli il torneo di Wuhan disputato da Aryna Sabalenka. La tennista bielorussa, dopo aver eliminato Kiki Bertens nel turno precedente, supera anche Elena Rybarikina e accede alla semifinale del torneo cinese. Sabalenka, numero 14 della classifica mondiale femminile, ha staccato il pass per il penultimo atto ...

WTA Wuhan – Ashleigh Barty soffre e vince : Petra Martic si arrende al terzo set : Ashleigh Barty accede alla semifinale di Wuhan: la n°1 al mondo soffre e vince contro la croata Petra Martic Il match di cartello dei quarti di finale di Wuhan rispetta le attese. La numero 1 al mondo Ashleigh Barty e la numero 22 WTA Petra Martic regalano grande spettacolo per 2 ore e 23 minuti di una partita divertente e combattuta. Serve il terzo set alla regina WTA per accedere alla semifinale: Ashleigh Barty si è infatti imposta sulla ...

WTA Wuhan – Kvitova ai quarti : Stephens ko in due set : Kvitova trionfa agli ottavi di finale del torneo WTA di Wuhan: Stephens ko in due set Ottima prestazione oggi pomeriggio per Petra Kvitova al torneo WTA di Wuhan: la tennista ceca ha eliminato agli ottavi di finale la statunitense Stephens, aggiudicandosi la vittoria con un doppio 6-3 dopo un’ora e 13 minuti di gioco. Kvitova dunque si prepara a sfidare ai quarti la tosta Yastremska, che oggi ha eliminato Karolina Pliskova.L'articolo ...

Tennis - WTA Wuhan 2019 : risultati di mercoledì 25 settembre. Si ritira Halep - fuori Pliskova - Sabalenka elimina Bertens - bene Barty e Kvitova : A Wuhan giornata dedicata alla disputa degli ottavi di finale del WTA Premier 5 sul cemento cinese. L’incontro forse più atteso era quello tra la bielorussa testa di serie numero 9 e campionessa uscente del torneo Aryna Sabalenka e l’olandese numero 6 del tabellone Kiki Bertens: ha vinto la prima in due set confermando il suo ritrovato stato di forma e di fiducia dopo un’annata che non è andata come ci si aspettava, Sabalenka incontrerà nei ...

WTA Wuhan – Clamoroso tonfo di Pliskova : la ceca asfaltata in due set da Yastremska : Karolina Pliskova crolla agli ottavi di finale del torneo WTA di Wuhan: la ceca asfaltata da Yastremska Clamoroso tonfo di Karolina Pliskova oggi agli ottavi di finale del torneo WTA di Wuhan. La tennista ceca, numero 2 del ranking WTA, è stata eliminata dall’ucraina Yastremska, che l’ha asfaltata in poco più di un’ora, col punteggio di 6-1, 6-4. Yastremstra vola dunque ai quarti di finale, dove sfiderà la vincitrice del ...

WTA Wuhan – Prova di forza della Sabalenka : Bertens fallisce la rimonta al tie-break del secondo set : Aryna Sabalenka si guadagna una meritata qualificazione ai quarti di finale del WTA Wuhan: la tennista bielorussa piega Bertens in due set Dopo le prove non brillanti agli US Open e a Zhengzhou, Aryna Sabalenka torna ad esprimersi su alti livelli nel WTA di Wuhan. La tennista bielorussa, numero 14 del ranking mondiale femminile, ha raccolto un importante successo su Kiki Bertens (n° 8 WTA). Nei primi 24 minuti Sabalenka si è presa il primo ...

WTA Wuhan – Ashleigh Barty si impone su Sofia Kenin : la n°1 al mondo vola ai quarti : Ashleigh Barty accede ai quarti di finale del WTA di Wuhan: la numero 1 al mondo supera Sofia Kenin in due set Dopo 1 ora e 28 minuti di gioco Ashleigh Barty accede ai quarti di finale di Wuhan. Buona prova offerta dalla numero 1 al mondo, attuale campionessa in carica del Roland Garros, capace di imporsi in due set su Sofia Kenin, numero 17 del ranking mondiale femminile. Barty ha staccato il pass per i quarti di finale vincendo i due set ...

WTA Wuhan – Elina Svitolina ai quarti : Kuznetsova si arrende dopo due set : Elina Svitolina avanza ai quarti di finale del WTA di Wuhan: la tennista ucraina supera Svetlana Kuznetsova in due set Bastano 78 minuti ad Elina Svitolina per accedere ai quarti di finale del WTA di Wuhan. La tennista ucraina, attuale numero 3 del ranking mondiale femminile, si è imposta sulla due volte campionessa Slam Svetlana Kuznetsova in due set vinti con il punteggio di 4-6 / 2-6. Ai quarti di finale Svitolina affronterà la vincente del ...

WTA Wuhan – Simona Halep si ritira per infortunio : Elena Rybarikina ai quarti di finale : Simona Halep costretta al ritiro dal WTA di Wuhan: la tennista romena ko per un problema alla schiena. Elena Rybarikina accede ai quarti di finale del torneo Il torneo di Wuhan perde una delle protagoniste più attese nonché delle favorite principali al successo finale. Simona Halep, campionessa in carica di Wimbledon e tennista numero 6 del ranking mondiale femminile, è stata costretta a ritirarsi dopo 45 minuti dall’inizio del primo set. ...