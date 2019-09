VIDEO F1 | Mattia Binotto avvisa | “Leclerc e Vettel dovranno aiutarsi nel GP di Russia”

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019) Soddisfatto, ma anche concentrato. Il team principal della Ferrari,, da un lato festeggia la pole position di Charles Leclerc (per il quale riserva parole al miele) dall’altro rimane decisamente con i piedi per terra in vista del Gran Premio di Russia 2019 di domani. Le due Ferrari, che come ammettesono molto più facili d guidare, scivolano di meno e consumano meglio le gomme, non sono state in grado di completare la prima fila, per cui domanicorrere con grande attenzione. Sia alla partenza, con il lungo rettilineo che porta in curva 2 con giochi di scie inevitabili, sia nel prosieguo della gara, i due piloti ferraristifare gioco di squadra. La scuderia di Maranello vuole proseguire nel suo filotto, provare a portare a casa la quarta vittoria di fila e, contemporaneamente, evitare le polemiche che si sono vissute a Marina Bay. Andiamo ad ...

OA_Sport : VIDEO #F1, Mattia #Binotto avvisa: “#Leclerc e #Vettel dovranno aiutarsi nel #RussianGP” - mattia_e_basta : RT @rubio_chef: “Nel tentativo di impedire le proteste, nei giorni scorsi in Egitto sono scattati arresti manifestanti, giornalisti, avvoca… - pucci_mattia : RT @fdragoni: Gli USA furono costruiti uccidendo i nativi indiani! Come costruire gli Stati Uniti d’Europa? (1) Cancelli nazioni già esis… -