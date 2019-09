Formazione Stellare : La locuzione Formazione stellare identifica il processo e la disciplina che studia le modalità mediante le quali ha origine una stella. Quale branca dell'astronomia, la Formazione stellare studia...

Stella gigante : In astronomia, una Stella gigante è una Stella di grandi dimensioni e luminosità, che si colloca nella parte alta del diagramma Hertzsprung-Russell. Le grandi dimensioni non implicano...

Scoperto pianeta simile a Giove che orbita attorno a una piccola Stella : Un pianeta gigante simile a Giove che orbita attorno a una piccola stella con una massa pari a un ottavo di quella del Sole.?E' la scoperta effettuata dagli astronomi del consorzio europeo Carmenes,...

Oro con Var - BattiStella vince U23 Yorkshire 2019 : C'e' chi la borraccia la passa ad un avversario, e chi la usa per farsi trainare dall'ammiraglia. Questo trucco e' costato caro all'olandese Nils Eekhoff nella gara in linea under 23 ai mondiali di ciclismo Yorkshire 2019 e regalato all'Italia una gioia grande e inattesa, il primo oro della rassegna andato con pieno merito a Samuele Battistella. Il veneto era stato battuto in volata dall'avversario conquistando la medaglia d'argento, ma ...

Mondiali di ciclismo 2019 – BattiStella si gode il titolo iridato : “sapevo di essere il più forte. Eeckhoff? Dico che…” : Il corridore italiano ha commentato la vittoria ottenuta nella prova in linea U23, arrivata grazie alla squalifica dell’olandese Eeckhoff I Mondiali di ciclismo nello Yorkshire del Nord ci regalano la seconda maglia iridata della spedizione, dopo quella di Antonio Tiberi nella crono juniores. Ha il volto disteso e sorridere di Samuele Battistella, che sul traguardo di Harrogate è secondo di mezza bicicletta, dietro ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : l’Italia trionfa tra gli Under 23 dopo 17 anni! BattiStella in estasi dopo Giordani e Ivan Basso : Samuele Battistella ha vinto la prova in linea tra gli Under 23 ai Mondiali 2019 di Ciclismo, l’azzurro si è imposto nello Yorkshire dopo che l’olandese Eekhoff è stato squalificato a causa di un traino con la sua ammiraglia operato nella prima parte di gara. L’azzurro, originariamente secondo sul traguardo, ha potuto così festeggiare la medaglia d’oro e indossare la maglia arcobaleno facendo risuonare l’Inno di ...

Ciclismo - Mondiali 2019. Samuele BattiStella : “Non ci credo - sono felice per l’Italia : dormirò con la maglia iridata addosso” : L’Italia festeggia nello Yorkshire grazie a Samuele Battistella che ha conquistato un’incredibile medaglia d’oro nella prova in linea under 23 ai Mondiali 2019 di Ciclismo, il veneto ha trionfato grazie alla squalifica di Eekhoff che è stato punito per un traino nella prima fase di gara. Il 20enne, che il prossimo anno passerà professionista con la NTT, ha rilasciato le prime dichiarazioni subito dopo aver vestito la maglia ...

Ciclismo - perché Samuele BattiStella ha vinto a tavolino? Squalificato l’olandese Eekhoff : Giornata indimenticabile per Samuele Battistella che si è laureato Campione del Mondo tra gli under 23, l’azzurro ha festeggiato nello Yorkshire al termine di una giornata lunghissima e caratterizzata dall’utilizzo del VAR che ha portato i commissari di gara a cambiare il verdetto della strada. L’olandese Eekhoff, infatti, aveva tagliato il traguardo in prima posizione dopo una volata ristretta e avevà così battuto il nostro ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : chi è Samuele BattiStella e dove correrà nel 2020. Passaggio tra i professionisti da re iridato : Samuele Battistella conclude il suo percorso giovanile nel migliore dei modi. Il corridore della Dimension Data for Qhubeka, promesso sposo per il 2020 del Team NTT, infatti, ha vinto il Campionato del Mondo U23 di Ciclismo su strada nello Yorkshire. Un trionfo arrivato in una gara ove, al netto della squalifica di Eekhoff che lo aveva beffato in volata, si era dimostrato il più forte di tutti sugli strappi. Battistella è un corridore forte sia ...

Mondiali di ciclismo 2019 – BattiStella è d’oro grazie alla squalifica di Eekhoff - il VIDEO che inchioda l’olandese : La Giuria ha pizzicato l’olandese mentre si faceva trainare dalla propria ammiraglia, squalificandolo e consegnando l’oro a Samuele Battistella La felicità di Nills Eekhoff si è trasformata presto in enorme delusione, vista la cancellazione della sua vittoria nella prova in linea U23 maschile ai Mondiali di ciclismo in corso di svolgimento in Inghilterra. La giuria infatti lo ha squalificato dopo aver rivisto le immagini al ...

VIDEO Samuele BattiStella Campione del Mondo - il traino di Eekhoff che ha portato alla squalifica : l’olandese ha barato : Samuele Battistella si è laureato Campione del Mondo, l’azzurro ha vinto la prova in linea under 23 nello Yorkshire grazie alla squalifica di Nills Eekhoff. L’olandese, infatti, ha vinto la volata ma la giuria lo ha squalificato perché al VAR ha rivisto un episodio accaduto a 120 km dal traguardo cioè quando il tulipano ha beneficiato di un traino della sua ammiraglia per rientrare in gruppo dopo un problema meccanico: squalifica ...

Mondiali di ciclismo 2019 – Clamorosa squalifica di Nils Eekhoff - Samuele BattiStella è campione del mondo U23 : La squalifica per traino prolungato inflitta all’olandese Eekhoff permette a Battistella di laurearsi campione del mondo nella prova in liner U23 maschile Prima la delusione, poi la meritata gioia. Samuele Battistella vince la medaglia d’oro nella prova in linea Under 23 maschile ai Mondiali di ciclismo in corso di svolgimento in Inghilterra, balzando in testa grazie alla squalifica di Nils Eekhoff. La giuria ha deciso di ...