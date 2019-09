In memoria di Delia Vaccarello

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 28 settembre 2019) Oggi è morta. Una grande piccola donna, giornalista, scrittrice attivista per i diritti delle donne e delle persone LGBTQI. Come me era siciliana, come me viveva altrove in Italia e come me aveva forza e passione e rabbia e dolcezza.E un coraggio sterminato. E una bella faccia tosta.è importante per me anche perché è stata la prima, nel settembre 2003, a farci una lunga intervista pubblicata poi sull’Unità nella sua rubrica del martedì “Uno, due, tre … liberi tutti”.All’epoca non esisteva nemmeno Famiglie Arcobaleno e se si parlava nel privato di maternità lesbica era grazie alla LLI (lista lesbica italiana) e la sua sorellina “LLi-mamme”, due mailing list italiane dove centinaia di donne scambiavano quotidianamente opinioni sui temi più vari come la ...

