Greta Thunberg | per lei e per noi la sua popolarità può essere un boomerang

(Di sabato 28 settembre 2019) In principio era soltanto una ragazzina che saltava la scuola sedendo davanti al Parlamento svedese e un cartello con su scritto “sciopero scolastico per il clima”. Poi è diventata, fino all’Onu, davanti ai grandi della Terra che non vogliono crescere. Una visibilità così concreta e potente da far cambiare il colore di Babbo Natale da rosso in giallo cerata (più di quanto la Coca Cola seppe fare trasformando l’originario Santa Claus da verde in rosso). L’effetto mediatico diè stato tanto rapido ad ascendere quanto, potenzialmente, rapido a svanire, specie di questi tempi. Stavolta sarà diverso? Data la gravità dello salute del pianeta c’è da sperare che la ragazza cresca e si mantenga bene, perché da sola ha saputo mettere in moto le masse (di giovani) e quando si muove la gente… si fa la storia. Maresta una ragazza (che ...

