TuDrink | app per scoprire i migliori locali in città e risparmiare

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019) Bere bene neipiù esclusivi, condividendo un drink con un amico usando solo un’app. È questa la filosofia di, l’app tutta italiana che nasce dall’intuizione di Alessandro Montemagno e Giampaolo Comida per rivoluzionare il mondo del beverage. L'obiettivo è offrire esperienze beverage di alto livello, portando nel mondo del bere quella filosofia di ricerca e scoperta che oggi domina il settore food. L’app è destinata a un cliente curioso che cerca la qualità nella suao al turista che vuole uscire dai soliti circuiti eil meglio del luogo che visita. Insomma, una sorta di TheFork dedicato al mondo deiper una community che punta alla qualità e vuole provare un nuovo cocktailbar, una birreria alternativa o l'enoteca più esclusiva della, scegliendo servizi e pacchetti beverage esclusivi, pensati per essere condivisi con i propri amici. «Il nostro ...

Notiziedi_it : TuDrink, da due romani l’app per il buon bere - antocolasante : RT @bastet: TuDrink, da due romani l'app per il buon bere: dunque… @antocolasante @buzzinfly23 @giuliarossanigo - SusanaAlonso8 : TuDrink, arriva l’app per bere bene solo nei migliori loca -