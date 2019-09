Roma | gli studenti in piazza per il clima

Juan Jesus - tifoso insultò il difensore sui social : “Scimmione - negro”. La Roma gli vieta a vita l’ingresso all’Olimpico e lo segnala alla polizia : Aveva insultato il difensore Juan Jesus su Instagram con un messaggio privato inviato direttamente al calciatore. Un episodio razzista che gli costerà un “daspo a vita” per le partite della sua squadra del cuore. E la decisione non è delle autorità di pubblica sicurezza, ma della As Roma. “Il gestore di questo account Instagram ha inviato insulti razzisti disgustosi a Juan Jesus, attraverso un messaggio diretto. Abbiamo ...

Roma - gli investimenti di Pallotta verso quota 400 mln : Nuovo aumento di capitale in vista per la Roma. La società giallorossa ha infatti annunciato che nella prossima assemblea dei soci sarà votata la proposta riguardo un “aumento di capitale sociale scindibile a pagamento per un ammontare massimo di euro 150.000.000,00”. Gli investimenti di Pallotta e soci nelle casse del club capitolino potranno così sfiorare […] L'articolo Roma, gli investimenti di Pallotta verso quota 400 mln è ...

Roma - due piatti di spaghetti al pesce e una bottiglia d'acqua : stangata da 429 - 80 euro per due turiste giapponesi : Lo scontrino di quella cena è diventato virale sui social. Il ristoratore: "Prezzi chiari, avranno mangiato anche altro..."

Roma - terrore alla metro B Tiburtina : uomo accoltella vigilantes e si toglie la vita : Una terribile tragedia si è verificata ieri pomeriggio, 26 settembre, a Roma, precisamente nel tunnel della metro B, stazione Tiburtina. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un 21enne originario del Congo, di cui non sono state diffuse le generalità per motivi di privacy, ha aggredito un vigilantes in servizio, accoltellandolo. Poi, gli ha sfilato la sua pistola d'ordinanza e allontanandosi si è sparato un colpo. Per lui sono ...

Roma - nuovo caso di razzismo : Juan Jesus denuncia gli insulti sui social [FOTO] : Un nuovo caso di razzismo. Stavolta a essere preso di mira è Juan Jesus. Il difensore brasiliano della Roma ha denunciato l’accaduto con una story su Instagram, dove ha pubblicato lo screenshot dei messaggi ricevuti. “Stai meglio al giardino zoologico li m… tua”, “Maledetto scimmione“ e “Negro” sono gli insulti rivolti al giocatore. Juan Jesus si è quindi rivolto alla Roma scrivendo: ...

