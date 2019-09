Risultati Serie A live | 6^ giornata | il programma completo e la classifica aggiornata

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019)A – Si riparte, anzi si continua. Non ci si è mai fermati, con il turno infrasettimanale di mezzo, e laA mette la… sesta. Sfida a distanza al sabato tra Juventus e Inter, distanziate da due punti e di fronte la prossima settimana. I bianconeri ospitano la Spal, i nerazzurri vanno in casa della Samp. Domenica è tempo di riscatto per Roma, Napoli e Milan, rispettivamente a Lecce e contro Brescia e Fiorentina. Ildie laag. Probabili formazioniA 6^: torna Sensi, ancora out Ronaldo? PronosticiA, tutto pronto per la sesta: le quote di Sisal Matchpoint Consigli fantacalcio, 6^: fiducia a Dybala e Lukaku, occhio alle sorprese Allan e Rrahmani SABATO ore 15 Juventus-Spal ore 18 Sampdoria-Inter 20.45 Sassuolo-Atalanta DOMENICA ore 12.30 Napoli-Brescia ore ...

