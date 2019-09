Rigopiano, madre vittima contro imputato

Continua a Pescara l'udienza preliminare sul disastro dell'Hotel, travolto da una valanga nel gennaio 2017: sotto le macerie dell'albergo, costruito in un canalone, morirono 29 persone. L'ex sindaco di Farindola, tra i 25 imputati, è stato aggredito durante una pausa dell'udienza dalladi Stefano Feniello, una delle vittime. Il padre del giovane è sotto processo per avere violato i sigilli al, portando fiori in memoria del figlio. Il processo è stato rinviato al 16/10.(Di venerdì 27 settembre 2019)