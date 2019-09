OnePlus 7T è con Android 10 ha tre fotocamere e uno schermo da 90 Hz

OnePlus TV è ufficiale con schermo QLED 4K da 55 pollici e soundbar integrata : OnePlus TV è stata presentata ufficialmente con schermo QLED-backlit Vertical Alignment e risoluzione 4K da 55 pollici, soundbar integrata e OxygenPlay. L'articolo OnePlus TV è ufficiale con schermo QLED 4K da 55 pollici e soundbar integrata proviene da TuttoAndroid.

Cosa cambia con il modello 7t di OnePlus : Presentare un nuovo smartphone top di gamma ogni sei mesi è da tempo un trend e se i grandi produttori come Huawei e Samsung hanno imparato a differenziare gli eventi - prima la serie S, poi il Note per la casa coreana; prima la sere P, poi la Mate per quella cinese - OnePlus ha adottato come filosofia il miglioramento dello stesso modello. Soprattutto attingendo ai feedback che vengono dalla comunità di clienti: la caratteristica ...

Android 10 in arrivo su OnePlus 5 e OnePlus 5T nel secondo trimestre del prossimo anno : Il team di OnePlus ha confermato che anche su OnePlus 5 e OnePlus 5T arriverà l'aggiornamento ad Android 10. Scopriamo insieme quando

Come abilitare la barra di navigazione a due tasti su OnePlus 7 e 7 Pro con Android 10 beta : OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro non mostrano più l'opzione per la navigazione con due tasti su Android 10? Nessun problema, ecco Come farla riapparire tramite ADB.

OnePlus 7 e 7 Pro ricevono Android 10 in versione stabile con OxygenOS 10.0 : Dopo il rilascio della seconda OpenBeta per OnePlus 7/7Pro, il produttore cinese rilascia la prima versione stabile per i due flagship.

OnePlus 7T si caricherà più velocemente con Warp Charge 30T : Stando a quanto rivelato da Pete Lau, la tecnologia Warp Charge 30T sarà in grado di ricaricare la batteria di OnePlus 7T il 23% più velocemente

OnePlus TV potrà essere controllata con uno smartphone Android : Il team di OnePlus continua a stuzzicare gli appassionati di tecnologia anticipando alcune delle feature su cui potrà contare OnePlus TV. Ecco l'ultima anticipazione

La Open Beta 2 di OxygenOS con Android 10 per OnePlus 7 e 7 Pro corregge numerosi bug : OnePlus 7 e 7 Pro ricevono la seconda Beta di OxygenOS basata su Android 10: sono quasi una decina i problemi risolti.

OnePlus TV pure con Alexa : quanti punti a favore : La OnePlus TV si candida ad essere un dispositivo estremamente funzionale e pratico. Via via che ci avviciniamo al giorno 26 settembre, appuntamento in cui il televisore più che smart sarà lanciato in India, si moltiplicano i dettagli relativi al nuovo hardware. L'ultima indiscrezione darebbe per scontata la perfetta integrazione dell'assistente vocale Alexa. Come sottolinea anche TechRadar, la skill della OnePlus TV è stata paparazzata ...

OnePlus 7T e 7T Pro avranno un design diverso secondo queste immagini : OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro potrebbero avere una configurazione diversa delle fotocamere e di conseguenza un design posteriore differente in base a queste immagini, che ritrarrebbero alcune cover.

Auto90 permette di forzare la frequenza del display di OnePlus 7 Pro con un occhio al risparmio energetico : Auto90 è un'applicazione che permette di controllare la frequenza del display di OnePlus 7 Pro, in particolare il passaggio a 60 Hz o 90 Hz, forzando una delle due modalità per alcune applicazioni per mantenere i vantaggi del risparmio energetico.

OnePlus TV avrà un telecomando con Google Assistant e Gamma Color Magic : Sarà annunciata solamente verso la fine del mese OnePlus TV, la prima smart TV di OnePlus, però le informazioni sul suo conto sono già tante e gran parte del merito va all'azienda stessa, che le sta rendendo ufficiali poco alla volta.

Display a 90 Hz per OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro - lo conferma l'azienda : Quest'anno sarà particolare per OnePlus perché ha deciso di fare un passo in più rispetto al solito. La compagnia cinese ci aveva ormai abituati al lancio di un paio di modelli all'anno, ma a questo giro saranno ben quattro. Due di questi sono già stati presentati questo maggio, OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, mentre […]

Questo benchmark conferma alcune specifiche di OnePlus 7T : In attesa della presentazione ufficiale, in programma per giovedì 26 settembre, OnePlus 7T continua ad essere il protagonista di apparizioni in Rete.