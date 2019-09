Nick Luciani dei Cugini di campagna | Ho fatto il muratore per risparmiare

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 27 settembre 2019) Francesca Galicisi racconta a Pomeriggio5, dove svela che durante il periodo di difficoltà successivo all'uscita daidihai più svariati lavori perè stato per tanti anni uno dei quattro componenti deidi, storico gruppo pop italiano attivo soprattutto tra gli anni Settanta e Novanta. Per 20 anni,dal 1994 al 2014,è stato “il biondo” del gruppo. Capelli cotonati, lunghi e biondi sono il suo segno distintivo e l'hanno accompagnato nell'avventura canora in una delle band più iconiche del nostro panorama musicale. Poi qualcosa si è rotto eha abbandonato idi, non senza polemiche. Ospite ieri a Pomeriggio5, il cantante ha raccontato del suo periodo di difficoltà dopo l'uscita dal gruppo e di come è riuscito a far fronte ai problemi economici. Nella puntata del ...

CronacaSocial : Nick Luciani dei Cugini di campagna: 'Per vivere faccio di tutto'. Ecco com'è cambiata la vita del cantante. LEGGI… - 140caratteracci : Nick Luciani di Cugini di Campagna è diventato muratore ... ha voluto mettere un muro tra lui e il suo passato fat… - zazoomblog : Pomeriggio 5 il dramma di Nick Luciani: comè ridotto e come campa lex dei Cugini di Campagna - #Pomeriggio #dramma… -