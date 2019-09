Manovra | Conte | “In Ue spira un vento nuovo | austerità non più proponibile Patto

Conte vuole una Manovra espansiva : "Quota 100 e reddito di cittadinanza resteranno" : Lunedì primo vero impegno del governo Conte: l'aggiornamento del Documento economico finanziario. Al premier e al ministro dell'Economia Gualtieri Bruxelles chiede garanzie di sostenibilità senza sforamenti

Conte lavora su Manovra ed evasione fiscale - partiti presentano conto : Mentre slitta l'approdo in Consiglio dei ministri della Nota di aggiornamento al Def, il governo lavora sulla lotta all'evasione fiscale mentre i partiti della maggioranza iniziano ad avanzare le loro richieste. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, appena rientrato da New York, ha convocato un vertice, durato circa tre ore, a cui hanno preso parte il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, il ministro per i Beni culturali, Dario ...

SPILLO/ Migranti e Manovra - i 2 paradossi che tengono sulle spine il Conte 2 : Il Conte 2 deve a Salvini l'attenzione europea su tema Migranti e le finte aperture sulla manovra. Ma se qualcosa va storto?

Manovra : Conte - ‘poche risorse ma daremo segnali su cuneo’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Dobbiamo alleggerire la pressione fiscale. Non abbiamo molte risorse, però già quest’anno stiamo lavorando per fare un segnale significativo sul cuneo fiscale” dal quale si possono “reperire risorse a favore dei lavoratori”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un dibattito con il leader della Cgil Maurizio Landini alle Giornate del Lavoro, a Lecce. L'articolo Manovra: ...

Manovra : Conte - ‘governo deve tirar fuori piano industriale’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Il problema delle crisi aziendali in Italia è un problema molto serio. Hanno un tale impatto che pongono un problema di sistema”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo a Lecce alla VI edizione delle ‘Giornate del Lavoro’ organizzata dalla Cgil, rispondendo a una domanda di una lavoratrice del Mercatone 1. “Il governo deve assolutamente trovare tutti ...

Manovra - Renzi avvisa subito Conte"Investire sull'ambiente senza nuove tasse" : L'ex premier ribadisce il sostegno all'esecutivo ma rivendica: "Mandato a casa Salvini e portato il Pd al governo, dovevamo fare chiarezza in casa nostra". E spiega perché non servono nuove tasse "verdi"

Conte prudente nella fossa di Atreju : "In Manovra solo timidi assaggi" : ″È chiaro che il vero ostacolo, e quindi il vero risultato, sarà evitare l’incremento dell’Iva. nella manovra potremo solo dare timidi assaggi di quel che vorremo fare nel futuro. Ho preteso, ad esempio, asili nido gratuiti per famiglie con redditi medi e bassi”. Così il premier Giuseppe Conte intervistato da Bruno Vespa ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia. Sull’Iva Conte ...

Com'è andato l'incontro tra Conte e sindacati in vista della Manovra : Parte il confronto tra il governo giallorosso e i sindacati in vista della manovra. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha illustrato le linee guida della prossima legge di bilancio ai leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan, Carmelo Barbagallo, lanciandogli un appello: "Remiamo insieme per il bene del Paese". "Ho accolto la vostra richiesta di un incontro urgente - ha sottolineato Conte - per discutere insieme a ...

Manovra : Conte - ‘riforme per crescita - sostanzioso taglio tasse’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Quando si ragiona di crescita economica è fondamentale ascoltare le istanze di chi rappresenta il mondo del lavoro. Perciò, questa mattina ho accolto la richiesta di un incontro da parte delle principali sigle sindacali, per discutere di misure indispensabili per lo sviluppo dell’economia italiana in vista dell’imminente Manovra economica. L’orizzonte della Manovra non sarà, ...

Manovra : Conte - ‘riforme per crescita - sostanzioso taglio tasse’ (2) : (AdnKronos) – “Intendiamo anche dare impulso ad una nuova agenda di investimenti nell’innovazione e la sostenibilità ambientale, e ad un piano strutturale di interventi per il rilancio del Mezzogiorno – prosegue il premier confermando quanto trapelato oggi dall’incontro – In seguito alla pubblicazione della prossima Nota di Aggiornamento al Def di fine settembre, il confronto con i sindacati e le parti ...

Manovra : terminato incontro Conte-sindacati : Roma, 18 set. (AdnKronos) – E’ terminato da pochi minuti a Palazzo Chigi l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e i leader di Cgil Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. Presenti anche i ministri all’Economia e al Lavoro Roberto Gualtieri e Nunzia Catalfo. Conte a breve riceverà il premier del governo di accordo nazionale libico Fayez Serraj, mentre in serata è atteso a Palazzo Chigi ...

Conte incontra i sindacati e disegna la Manovra : “La priorità è il taglio delle tasse” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, con l'obiettivo di fare il punto sulla prossima legge di Bilancio con i sindacati. Le priorità, per la manovra, secondo il governo sono l'alleggerimento della pressione fiscale (a partire dalle tasse sul lavoro), il verde e il Sud.Continua a leggere

Manovra - Conte ai sindacati : “Dobbiamo tenere conti in ordine. Priorità alla riduzione delle tasse sul lavoro e alla lotta all’evasione” : Ci sono “vincoli ben precisi” e la volontà del governo è quella di “tenere i conti in ordine”. In questo Contesto “sarà fondamentale” la lotta all’evasione perché “tutti devono pagare le tasse e pagarne meno”, anche attraverso la riduzione delle tasse sul lavoro. Con altre due Priorità: il green new deal e un piano strutturale di interventi per il Mezzogiorno. Nell’incontro con i ...

Manovra : Conte - ‘potenziare misure contro incidenti sul lavoro’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso dell’incontro con i sindacati a Palazzo Chigi, ha fatto riferimento anche al ‘tema della sicurezza sul lavoro”, garantendo ai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil che si tratta di un capitolo “al centro dell’agenda di governo”, e sottolineando la necessità di potenziare le misure in favore della prevenzione dei troppi ...