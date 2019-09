GTA 6 avrà una protagonista femminile

Fonte : wired

(Di venerdì 27 settembre 2019) (Foto: Rockstar) Ci sono probabilità che Grand Theft Auto 6 (GTA 6) abbia anche unanella modalità storia. Almeno questo è l’ultimo di una (lunghissima) serie di indiscrezioni a proposito del gioco più atteso del 2020, che dovrebbe rompere gli indugi il prossimo autunno. Come già più di un anno fa, viene riportata ancora una volta l’indiscrezione dell’apertura al gentil sesso nella scelta dei personaggi principali. Almeno questo è quanto racconta una gola profonda vicina a Rockstar. In realtà sarebbero due fratelli, un ragazzo e una ragazza, in fuga da Liberty City in una storia che inizierebbe con un prologo sotto la neve, strizzando l’occhio allo story telling di Red Dead Redemption 2. Due le location del gioco, ossia San Fierro e Las Venturas con una mappa che sarebbe ben quattro volte più estesa di quella già apparentemente immensa di ...

