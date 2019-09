Conte |  flat tax partite Iva resta | punto a incrementarla

Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 27 settembre 2019) «La cosiddetta flat tax» per gli autonomi e leIva «la conserveremo e cercheremo dianche per i redditi superiori. Lavoreremo anche per introdurre un alleggerimento della pressione fiscale al di sopra di 65mila euro» dice il Premier Giuseppe

ArchCmc : RT @HuffPostItalia: Conte: 'Conserveremo flat tax per autonomi e partite Iva. Lavoriamo per alleggerire pressione fiscale' - HuffPostItalia : Conte: 'Conserveremo flat tax per autonomi e partite Iva. Lavoriamo per alleggerire pressione fiscale' - goccedicristall : @matteosalvinimi La tassa sulle merendine e sui voli low cost, non è stata espressa come nuova idea di tassazione,… -