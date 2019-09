Elettra Lamborghini | le forme atomiche in nuovi scatti esplosivi

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2019) I fan sono in delirio e non possono che essere contenti della sua enorme bontà mostrata sui social. La star del web, che oltre che per le sue doti canore è apprezzata in particolar modo per le suestratosferiche. Le ultime foto postate sul suo profilo Instagram sono provocanti e sensuali.indossa uno splendido bikini nero ed un pantalone arancione, ma l’attenzione non può che ricadere su un aspetto molto interessante. Il suo lato B lo si nota in tutta la sua perfezione edtà.“Stupenda”, “Favolosa”, “Bella”, “Ti meriti tutto” sono solo alcuni dei complimenti riservati alla cantante. C’è anche chi si spinge oltre con le dichiarazioni d’affetto: “Ti amo”, “Ti voglio un mondo di bene”, o chi esagera un po’ con gli apprezzamenti: “Con il pantalone arancione mi sembri la zucca, ma hai anche una bella zuccona, devo essere sincero”. Ma c’è un’altra ...

DaniloToninelli : Grazie Matte’, ma qui il vero genio che ha fatto cadere il governo dal Papeete sei stato proprio tu. E ti ricordi q… - JustMeMatteo : @Marco_V982 @heinzeback 44 schiaffi in fila per 6 col resto di 2 sono quelli che ti meriti - rhio75 : RT @DaniloToninelli: Grazie Matte’, ma qui il vero genio che ha fatto cadere il governo dal Papeete sei stato proprio tu. E ti ricordi quan… -