Modulo Juventus | colpo di scena Sarri | ora cambia tutto | riecco Dybala | c’è Ramsey!

Brescia Juventus formazioni - colpo di scena : nuovo Modulo - c’è Ramsey! : Brescia Juventus formazioni- Come riportato in mattinata, la Juventus si prepara alla complicata sfida del Rigamonti contro il Brescia. Secondo le ultime indiscrezioni, Sarri potrebbe affidarsi ad un insolito 4-3-1-2, con Ramsey alla spalle di Dybala-Higuain. Una nuova idea tattica che potrebbe trovare conferme sia in chiave presente, ma soprattutto in vista del futuro. Ramsey potrebbe scendere in campo dal 1′ e agire a sostegno di Higuain ...

LIVE Juventus-Fiorentina - Serie A calcio in DIRETTA : nessun cambio per Sarri mentre sorpresa nella scelta del Modulo di Montella : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.17 La Fiorentina non vince da 16 partite, il record negativo è datato 1970/71 con 17 partite senza vittorie. 14.12 Le formazioni ufficiali: FIORENTINA – Dragowski; Caceres, Pezzella, Milenkovic; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Ribery. Allenatore Vincenzo Montella JUVENTUS – Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, ...