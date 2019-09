Indivisible | Il nuovo Gameplay mostra le meccaniche di combattimento

Fonte : gamerbrain

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il publisher internazionale 505 Games e gli sviluppatori di Lab Zero Games sono lieti di annunciare la disponibilità di untrailer dicheledie le coloratissime ambientazioni di questo attesissimovideogioco.è sviluppato da Lab Zero Games (i creatori del picchiaduro di grande successo Skullgirls) è ambientato in un vasto mondo fantasy che trae ispirazione da varie culture e mitologie. Questo videogioco è un ibrido RPG/platform, con dozzine di personaggi giocabili edi“party fighter”, che narra la storia di Ajna, una ragazza con un grande cuore ma con un carattere forte e dall’indole ribelle. La sua vita viene sconvolta quando la sua città viene attaccata, risvegliando in lei un potere misterioso, ...

