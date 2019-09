Crociera interrotta dai migranti in mare | il capitano ferma la nave e li salva tutti

Fonte : fanpage

(Di giovedì 26 settembre 2019) I tremila passeggeri a bordo delladaAzura di P&O stavano navigando da Cadice a Barcellona quando hanno sentito fischiare e urlare dal. Si tratta di un gruppo di ventia bordo di un gommone sovraffollato e in avaria. Ildellaha subito inviato una scialuppa ditaggio per recuperarli. "Una grande operazione umanitaria" l'ha definita una 73enne a bordo.

