Spal-Lecce streaming | dove guardare la diretta della partita su DAZN

Spal-Lecce oggi in tv : orario d’inizio - canale - streaming e programma. Le probabili formazioni : La corsa alla salvezza è ancora lontana, ma SPAL-Lecce è già un match molto importante nella quinta giornata della Serie A di calcio. Entrambe le formazioni sono ferme a quota tre punti e sono reduci da due brutte sconfitte: i ferraresi hanno perso per 3-0 contro il Sassuolo, mentre i pugliesi sono stati superati in casa per 4-1 dal Napoli. Semplici ha perso D’Alessandro, per cui è stata diagnosticata la rottura del crociato. Al suo posto ...

Spal-Lecce - Semplici : “Dobbiamo riscattarci - abbiamo tutti i mezzi per fare bene” : Leonardo Semplici si attende una pronta reazione contro il Lecce dopo la brutta sconfitta incassata a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Assente D’Alessandro, costretto a un lungo stop dopo l’infortunio, mentre il resto del gruppo è a disposizione. Semplici cambierà qualche interprete e chiede di più ai suoi: “Mi aspetto una reazione attraverso una prestazione diversa. Ci vuole intensità e voglia di fare la partita, cose ...

Spal-Lecce - le parole di Liverani alla vigilia : “Partita importante - ma non dobbiamo viverla con ansia” : “La differenza tra la gara vinta a Torino e la sconfitta di domenica con il Napoli sta nell’attenzione che ci abbiamo messo a livello tecnico. A Torino abbiamo sofferto ugualmente ma siamo stati bravi da quel punto di vista”. Con queste parole il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, torna sul ko casalingo contro gli azzurri di Ancelotti. Domani sarà di nuovo campionato e bisogna voltare pagina. Liverani analizza qualche ...