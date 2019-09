Sarà difficile sanzionare i Paesi contrari all' accordo sui migranti di Malta

Fonte : agi

(Di mercoledì 25 settembre 2019), se non impossibile, che chi tra iUe non accetterà o neppure darà segno di prendere in considerazione l'di ieri asulla questionesi ritrovi poi gravato di sanzioni. Lo si è ipotizzato ieri, lo si è detto - anche con enfasi, sebbene misurata e contenuta - in conferenza stampa dopo il minivertice dei ministri dell'Interno di Italia, Francia, Germania e della stessa isola allargato al ministro dell'Interno della Finlandia, in quanto Paese con la presidenza di turno del Consiglio Ue, e al commissario europeo per gli Affari interni. "Nel documento non c'è traccia di questo, non è scritto", dicono all'AGI fonti diplomatiche, sottolineando invece la forza di due passaggi chiave come la rotazione volontaria dei porti di sbarco, o 'place of safety', e la redistribuzione in percentuale tra iUe, percentuale ...

juventusfc : ?? Simeone: 'E' difficile preparare una partita contro @Cristiano. E' un animale da gol. In più domani sarà difficil… - sscnapoli : ?? @MrAncelotti “Ci confrontiamo con la squadra migliore d’Europa, sarà un test difficile ma allo stesso tempo stimo… - christophersq76 : @punto_felice_ E non è molto difficile farlo.. Non per tutti ovviamente... Buona giornata Sara ?? -