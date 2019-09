Reddito di cittadinanza | pagamento settembre in corso | come verificare

Reddito cittadinanza - De Luca : “Navigator facciano i concorsi pubblici come le persone normali. Basta con le buffonate e le cialtronate” : “Chiariamo per la tremillesima volta: io considero questa dei navigator un’autentica buffonata, una cialtronata che non ha alcun significato“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto a “Barba & Capelli”, su Radio Crc, per parlare del tema dei navigator campani per i quali la Regione Campania non intende firmare la convenzione con l’Anpal, l’Agenzia ...

Reddito di cittadinanza - cercasi beneficiari : la novità riguarda molti "inconsapevoli" : Arrivano le unità mobili e i gazebo dell'Inps. Con un questionario digitale si potrà verificare il diritto a ricevere il...

Prende il Reddito di cittadinanza perché povero ma ristruttura con materiali di lusso : Prende il reddito di cittadinanza ma arreda l’abitazione dove risiede abusivamente con rifiniture di lusso e costose. A fare la scoperta sono stati i poliziotti di Librino in provincia di Catania. Si tratta di un uomo che nonostante percepisse il reddito di cittadinanza stava arredando la casa in maniera lussuosa e la casa non era nemmeno la sua. La polizia ha eseguito la perquisizione dentro la casa dell’uomo trovando anche della ...

Reddito di cittadinanza - multe più salate per chi impiega in nero familiare di un titolare del sussidio : Reddito di cittadinanza, il governo rosso-giallo prepara qualche correttivo e una nuova stretta sui furbetti. Intanto anche per i datori di lavoro che impiegano senza contratto persone che hanno in...

Reddito di cittadinanza - 185 furbetti beccati a barare (ma le ispezioni sono in calo) : Secondo l'Ispettorato del Lavoro da aprile ad agosto sono stati individuati 185 casi di "furbetti" del Reddito di...

Reddito di cittadinanza - ecco quanti sono i furbetti beccati a barare : Secondo l'Ispettorato del Lavoro da aprile ad agosto sono stati individuati 185 casi. E nonostante il tema dell'evasione sia...

Reddito di cittadinanza : multe per chi impiega in nero un familiare titolare del sussidio : Rischiano sanzioni fino a poco meno di 50mila euro i datori di lavoro che impiegano in “nero” soggetti che, pur non essendo titolari del Reddito di cittadinanza, abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un destinatario della misura di sostegno economico

Reddito di cittadinanza - cosa cambia per i beneficiari : più controlli e sanzioni più severe : Il Reddito di cittadinanza non verrà smantellato dal nuovo governo, ma potrebbe subire qualche modifica, soprattutto per quella che viene definita la fase due: l'inserimento dei beneficiari nel mondo del lavoro. La maggioranza potrebbe puntare a inasprire le sanzioni per chi non partecipa agli incontri di orientamento previsti e ad anticipare la revoca del sussidio in caso di assenze a questi appuntamenti.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza : per chi non cerca lavoro sanzioni più rapide : Il governo si è espresso sul rdc (Reddito di cittadinanza): questa forma di tutela economica rivolta alle fasce più deboli verrà confermata. Sussiste la possibilità che verranno apportati dei cambiamenti al rdc. Ad asserire ciò è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al Teatro Apollo di Lecce domenica 22 settembre 2019. Il premier ha asserito che il rdc deve subire delle modifiche al fine di evitare che rimanga una mera misura ...

Reddito di cittadinanza - sanzioni più veloci per chi non cerca lavoro. Sì al collocamento privato : La versione ufficiale del governo è che il Reddito di cittadinanza verrà confermato, ma non sono esclusi ritocchi. Ipotesi avvalorata ieri dalle parole pronunciate dal premier Giuseppe...

Reddito di cittadinanza : revoca assegno anticipata - ecco chi rischia grosso : Reddito di cittadinanza: revoca assegno anticipata, ecco chi rischia grosso Il Reddito di cittadinanza è al centro delle discussioni relativamente alle attività che il nuovo esecutivo dovrà affrontare già nelle prossime settimane. È molto probabile, in tal senso, che la misura di contrasto alla povertà venga rivisitata con alcuni correttivi che vanno nella direzione di renderla più incisiva. Il rischio paventato da molti è che per come è ...

Separato e senza Reddito di cittadinanza : ora Giovanni vive in un furgone : La separazione e l'incubo della strada: una storia simile a quella di tanti uomini che hanno passato la soglia dei cinquanta

Bernini (FI) : ‘Quota 100 e Reddito di cittadinanza hanno già fallito’ : Le pensioni anticipate con la Quota 100 e il reddito di cittadinanza, le due misure simbolo del precedente governo gialloverde che saranno confermate dall’attuale governo giallorosso, “impediscono realmente” di ridurre la pressione fiscale. A pensarla così è la presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia a Palazzo Madama Anna Maria Bernini. La riduzione delle tasse è da sempre uno dei cavalli di battaglia del movimento politico di Silvio ...

Conte : Fisco iniquo - serve riforma. Carcere per i grandi evasori. Reddito cittadinanza - evitare rischio assistenzialsimo : Profonda riforma del Fisco, Carcere per i grandi evasori e un piano industriale per l'Italia con al centro l'ambiente. Giuseppe Conte parla a tutto tondo dal palco della Cgil a Lecce,...