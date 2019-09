Paola Turci smentisce che il messaggio ' È andato tutto bene' riguardasse Emma

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Da qualche giorno il mondo del web si sta interrogando sulle condizioni della cantanteMarrone, sopratdopo che quest'ultima aveva annunciato di doversi prendere un periodo di pausa dal lavoro per un problema di salute. Nella mattinata di ieri, 24 settembre, tutti coloro che non vedono l'ora di tornare a seguire l'artista salentina nei suoi concerti in giro per l'Italia, hanno male interpretato delle Instagram Stories di. La cantautrice romana, infatti, aveva affermato "è", e fin da subito tutti avevano pensato che si stesse riferendo alla ex fidanzata di Stefano De Martino. Di conseguenza, in tanti avevano cominciato a scrivere commenti gioiosi dopo aver pensato - erroneamente - che le parole dellafossero in qualche modo collegate ad una ipotetica operazione chirurgica alla quale si era sottoposta....

CardyB7 : @always__shines Tu hai detto che Carmen è sottovalutata dall'universal, ma amore mio in Italia di voci così ce ne s… - infoitsalute : Come sta Emma Marrone? Da Paola Turci una stories che fa ben sperare, ma poi la smentita - BbredaS : RT @ainegifi: Sinceramente Paola Turci non ha torto, ci siamo (io compresa) fatti un film tutto da soli, se abbiamo preso quelle parole com… -