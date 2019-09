Oscar | l' Italia punta su Bellocchio | «Io | un vecchio anarchico»

Il Traditore di Marco Bellocchio candidato italiano agli Oscar : Il Traditore di Marco Bellocchio e' il candidato italiano nella corsa all'Oscar. Lo ha deciso la Commissione di Selezione per il film italiano

I 5 film italiani che potrebbero andare agli Oscar 2020 : Sono stati annunciati in queste ore i cinque film in lizza per rappresentare l’Italia alla prossima edizione dei premi Oscar. Come ogni anno le produzioni delle pellicole uscire nei 12 mesi precedenti potevano presentare la propria candidatura sperando nell’occasione di arrivare a Hollywood. A fronte dei 21 titoli dell’anno scorso, l’Anica ha reso noto che quest’anno solo cinque film, tra tutti quelli usciti fra il 1º ottobre 2018 e il 30 ...

Oscar 2020 - i 5 italiani candidati : 14.25 Chiuse le candidature per i 5 film che intendono rappresentare l'Italia alla 92esima edizione dei Premi Oscar. Sono 'Martin Eden' di Pietro Marcello, La paranza dei bambini' di Claudio Giovannesi, 'Il primo re' di Matteo Rovere, 'Il traditore' di Marco Bellocchio e 'Il vizio della speranza' di Edoardo De Angelis. Entro il 1 ottobre l'Anica ne sceglierà uno da proporre. Il 13 gennaio si saprà se il film proposto da Anica sarà in ...

Oscar 2020 - 'Martin Eden' e 'Il primo re' tra i film in corsa per rappresentare l'Italia : L’Anica (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali) ha annunciato la lista dei film candidati a rappresentare l’Italia nella corsa all’Oscar 2020 come miglior film straniero. Dopo le 21 candidature del 2018, quest’anno sono cinque le pellicole in lizza: “Il primo re” di Matteo Rovere “Il traditore” di Marco Bellocchio “Il vizio della speranza” di Edoardo De Angelis “La paranza dei bambini” di Claudio ...