Kimap | l’app made in Italy che aiuta i disabili a spostarsi | segnala i percorsi più

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Le persone contà motoria hanno un nuovo strumento tecnologico utile per agevolare la loro mobilità e autonomia. Si tratta di, il primo navigatore intelligente che informa gratuitamente e in tempo reale iin carrozzina sull’accessibilità delle strade, marciapiedi ed edifici. L’innovativa applicazione è stata creata e sviluppata da una start up italiana, la Kinoa di Firenze.è disponibile a costo zero, ed è utilizzabile sia su Android che su iOs. L’intento del progetto è quello di contribuire ad abbattere le barriere informative sull’accessibilità, offrire all’utente le indicazioni necessarie perautonomamente sul territorio consentendogli di sfruttare appieno le potenzialità degli ausili per la mobilità che utilizza. Come funziona? E’ semplice da usare, la persona contà motoria dovrà scegliere il dispositivo per la mobilità che ...