Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Dopo la maxi operazione che ha portato all’arresto tra gli altri di Christos Papaoikonomu, fondatore della piattaforma pirata Xtream Codes, non si è arrestato il flusso di trasmissioni “pezzotte”. Dopo pochi giorni, come documentato dal, i clienti hanno ricevuto dei nuovi codici dai gestori dei servizi pirati e hanno potuto riabilitare la visione dei contenuti. «Il problema è che questi poi si rivolgono ad altri server e il meccanismo ricomincia daccapo» ha spiegato Angelo Marcello Cardani,, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in un’intervista alche continua a seguire la vicenda. Per risolvere il problema, oltre ad educare la massa sul fatto che laè illegale e provoca danni, la soluzione e spezzare il circolo. «Se il sistema del “pezzotto” funziona è perché ci sono società che noleggiano i server a ...

napolista : Il presidente dell’#Agcom al Mattino: per debellare la #pirateria bisogna sanzionare gli hosting provider «Se il s… -