“Di chi è questa scarpa?” | simpatico siparietto tra Renzi e un fonico nella rincorsa per

Conte : “Di Battista? Mi fido del Pd - sostiene il governo. Sui migranti dovevo chiedere cortesie personali - ora in Ue cambio di approccio” : “C’è un’ottima clima di lavoro” e viene portato avanti “un progetto riformatore che ha una prospettiva”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla dal palco della festa di Articolo 1 intervistato da Enrico Mentana e ribadisce la sua fiducia verso questa nuova esperienza di governo e anche verso il Partito democratico. Rispondendo alle parole di Alessandro Di Battista che oggi in un lungo post su ...

“Dimmi che polso hai e ti dirò qual è il tuo rischio cardiometabolico da adulto” : L’aumento dell’obesità infantile è associato ad un aumento della prevalenza di fattori di rischio cardiovascolari. La circonferenza del polso è recentemente emersa come nuovo indice antropometrico correlata a tali fattori. L’associazione della circonferenza del polso con la disfunzione del tessuto adiposo e con il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari in età adulta non è ancora stata chiarita. Obiettivo del nostro studio – ...

Vertice Italia Francia - il premier Conte : “Disponibilità su sbarchi e ridistribuzione migranti. Stop a propaganda” : “È essenziale per l’Ue che volti pagina in direzione di una gestione strutturale e non più emergenziale dei flussi. Ho avuto la piena disponibilità del presidente Macron per un meccanismo europeo sugli sbarchi, sulla ridistribuzione e per un a gestione efficace dei rimpatri”. Così il premier Giuseppe Conte, nella conferenza stampa dopo il primo bilaterale con il presidente francese dopo le tensioni degli ultimi mesi su gilet gialli e ...

Maria Elena Boschi “Divina” su Instagram : “La più bella in assoluto” : “Domenica pomeriggio di svago vedendo un grande MotoGP nella bellissima Misano. Adesso si torna al lavoro a Bologna a parlare di pari opportunità”. Così Maria Elena Boschi commenta il post, pubblicato sul suo profilo Instagram, che la ritrae sul circuito di Misano. Una domenica di relax e di divertimento per l’esponente del Pd ed ex ministra, che ha lasciato a tutti (anche chi non lo ammetterebbe mai) a bocca aperta con un outfit ...

Paraguay - Wwf : “Dichiarare emergenza nazionale per incendi” : Il Wwf in Paraguay ha lanciato un appello affinche’ il governo del Paese sudamericano dichiari lo stato di emergenza nazionale a causa degli incendi che stanno colpendo il territorio. “Nelle ultime ore, incendi si sono riattivati nell’area del Monumento Natural del Cerro Chovoreca e nelle aree del dipartimento dell’Alto Paraguay, mettendo in allerta le autorita’ dispiegate nell’area, i vigili del fuoco della ...

Il pianeta è a rischio asteroidi? Esa : non su scala “Dinosauri” : Un workshop di tre giorni nella splendida Sala Ottagona del Museo Nazionale Romano ha riunito nella Capitale più di 100 tra scienziati ed esperti provenienti da tutto il mondo per approfondire i progetti di space-safety e condividere i risultati delle loro ricerche sugli asteroidi. Questi corpi celesti rappresentano o meno un pericolo per il pianeta Terra? Paolo Martino, ingegnere capo missione Hera, progetto di difesa planetaria dell'agenzia ...

Autostrade - sospesi sei dei coinvolti nell’inchiesta sui falsi report. Cda Spea : “Disponibili a rimettere il mandato” : Il consigli di amministrazione di Spea “si è reso disponibile a rimettere il proprio mandato nelle mani del Presidente per consentire la più efficace tutela della Società”. Così all’indomani della svolta nelle indagini in corso dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova, nella quale il 14 agosto del 2018 morirono 43 persone, ha deciso il cda della società, controllata di Autostrade. Durante la riunione urgente di ...

La nuova legge Ue parla chiaro : “Diventeranno alimenti Made in Italy anche quelli fatti con ingredienti stranieri” : Teresa Bellanova, nuovo ministro delle Politiche Agricole, sebbene si sia insediata da poco, già ha annunciato aria di cambiamenti nel settore agroalimentare: le modifiche, a quanto pare, verteranno sull’etichettatura d’origine, per valorizzare i cibi Made in Italy. Tuttavia, sappiamo tutti che tra il dire e il fare politico c’è di mezzo la Commissione Ue, che ha appena bocciato le nuove norme sull’origine obbligatoria in ...

Chiara Esposito flirta con Fabrizio. Simone Bonaccorsi : “Divento pazzo” : Chiara Esposito flirta con Fabrizio Baldassarre a Temptation Island Vip Alessia Marcuzzi ha inaugurato proprio questa sera un nuovo viaggio nei sentimenti a Temptation Island Vip 2019. Sei coppie partecipanti pronte ad affrontare le tentazioni più disparate. Tra queste vi è anche quella composta da Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito (insieme da dieci mesi) che è subito partita bene: con uno schiaffo di lei ai danni del suo fidanzato poiché ...

Governo - la diretta. Conte : “Basta proclami e dichiarazioni bellicose”. Franceschini (Pd) : “Discorso progressista - si chiude stagione odio”. Bagarre Fdi-Lega : “Elezioni” : Primo voto di fiducia per il Governo Pd-M5s alla Camera. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato per un’ora e 25 davanti all’Aula di Montecitorio (leggi il suo discorso). Al suo fianco la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e quello degli Esteri Luigi Di Maio. Al termine dell’intervento, l’Aula è stata sospesa e il premier si è recato al Senato a consegnare le dichiarazioni programmatiche. I lavori ...

Tumore al polmone - “Diagnosi precoce grazie a doppio test. Rischio non è uguale per tutti i fumatori” : Una ricerca italiana scardina l’idea che non sia possibile effettuare una diagnosi precoce del carcinoma polmonare. Il Rischio di Tumore al polmone, secondo lo studio bioMILD dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, non è uguale per tutti i forti fumatori e per la prima volta è stato individuato uno screening personalizzato: Tac spirale toracica a basso dosaggio di radiazioni (LDCT) e test microRNA sul sangue sono i due esami che, in ...

Da Marchisio a Menez - la lista degli svincolati “Di lusso” : lista svincolati 2019 – Il mercato ha chiuso i battenti ufficialmente il 2 settembre. Tuttavia, nonostante la chiusura della sessione ufficiale, tanti calciatori continuano ancora a guardarsi attorno. Fino al 31 marzo 2020, infatti, i giocatori svincolati potranno ancora cercare e trovare una sistemazione. La delegazione più nutrita di coloro che non hanno un contratto […] L'articolo Da Marchisio a Menez, la lista degli svincolati ...

Calcio - Roberto Mancini : “Dispiace per Chiellini - giusto non convocare Zaniolo e Kean” : E’ iniziato ufficialmente oggi il raduno della Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini che si è ritrovata a Bologna, in vista dei prossimi impegni delle qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri, in vetta al gruppo J a punteggio pieno (12 punti), affronteranno nella quinta e sesta giornata di questo percorso l’Armenia (giovedì 5 settembre, ore 18 – Stadio ‘Vazgen Sargysan’ di Yerevan) e la Finlandia (domenica 8 ...