Camera | il taglio dei parlamentari in Aula il 7 ottobre Delrio | «Il Pd è di parola»

Il taglio dei parlamentari il 7 ottobre alla Camera per l'ultimo atto : La riforma costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari approderà nell'Aula della Camera lunedì 7 ottobre per l'ultimo passaggio

Taglio parlamentari - ddl alla Camera il 7 ottobre. Di Maio : alla faccia di Salvini. Delrio : Pd di parola : La legge per il Taglio parlamentari approderà in aula alla Camera il 7 ottobre. Sarà «la prima prova di fiducia di questo governo», ha detto il capo politico del Movimento 5...

Camera - il 7 ottobre in Aula il taglio dei parlamentari Delrio : «Il Pd è di parola» : Le votazioni sul testo sono fissate per l’8. Il ministro D’Incà: «Dara’ efficacia ed efficienza al Paese con il taglio di 345 parlamentari»

La discussione finale sul taglio del numero dei parlamentari inizierà il 7 ottobre alla Camera : La discussione finale sulla legge per il taglio del numero dei parlamentari si terrà alla Camera il 7 ottobre, come ha deciso oggi la conferenza dei capigruppo; la votazione è stata programmata per l’8 ottobre. La discussione è stata fissata

Taglio parlamentari - alla Camera il 7 ottobreDi Maio : "Sarà legge alla faccia di Salvini" : E' la quarta e ultima lettura del ddl che, se verrà approvato senza modifiche (come prevede l'accordo di governo), diventerà legge entro metà ottobre. Delrio: "Il Pd è di parola, noi lo voteremo".

Taglio parlamentari - ddl alla Camera il 7 ottobre. Di Maio : alla faccia di Salvini. Delrio : Pd di parola : La legge per il Taglio parlamentari approderà in aula alla Camera il 7 ottobre. Sarà «la prima prova di fiducia di questo governo», ha detto il capo politico del Movimento 5...

Il ddl sul taglio dei parlamentari alla Camera il 7 ottobre : Il disegno di legge che riduce il numero dei parlamentari approderà nell’Aula della Camera per la quarta e ultima lettura il prossimo 7 ottobre. I voti inizieranno da martedì 8 alle 14. È quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.Il taglio dei parlamentari ”è una riforma importantissima per il Paese, e sta alla base dell’accordo di programma su cui si regge il governo”. ...

Taglio parlamentari - legge alla Camera il 7 ottobre. Di Maio : prima prova di fiducia del governo : La legge per il Taglio parlamentari approderà in aula alla Camera il 7 ottobre. Sarà «la prima prova di fiducia di questo governo», ha detto il capo politico del Movimento 5...

Taglio parlamentari in Aula alla Camera il 7 ottobre : l’abc della riforma : Il disegno di legge costituzionale prevede 400 deputati e 200 senatori elettivi. Questo Taglio decorre dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della riforma

Riforme - il taglio dei parlamentari il prossimo 7 ottobre alla Camera. Il voto sul testo previsto per il giorno successivo : L’aula della Camera comincerà l’esame della proposta di legge costituzionale sul taglio dei parlamentari il prossimo 7 ottobre, con la discussione generale. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, fissando le votazioni sul testo per l’8 ottobre. Si tratta della quarta ed ultima lettura parlamentare del testo. L'articolo Riforme, il taglio dei parlamentari il prossimo 7 ottobre alla Camera. Il voto sul testo previsto per il ...

Taglio parlamentari - Giorgetti : “Lo voteremo - ma serve riflessione su Parlamento. Superare biCameralismo” : “Non c’è dubbio sul fatto che voteremo la riduzione dei parlamentari. Il problema è il parlamento, cosa rappresenta il parlamentare lì”. A parlare è Giancarlo Giorgetti, ospite di Atreju, l’evento di Fratelli d’Italia in corso a Roma: “Non ha senso il bicameralismo – ha continuato – il ripensamento in una stagione di riforme deve venir fuori da un sentimento di popolo. Le puoi fare se c’è una ...

Taglio parlamentari - ddl sarà esaminato dalla Camera dopo il 25 settembre. Calendario sarà fissato dopo la nomina dei sottosegretari : La legge per il Taglio dei parlamentari sarà esaminata a Montecitorio almeno dopo il 25 settembre. L’assemblea dei capigruppo alla Camera, in attesa della nomina di sottosegretari e viceministri, ha stabilito che l’Aula si riunirà solo martedì 17 e mercoledì 18 settembre con la discussione generale su quattro ratifiche di altrettanti trattati internazionali. Entro la fine del mese, presumibilmente il 25, si terrà una nuova capigruppo ...

Conte incassa la fiducia della Camera : stop Iva e taglio cuneo - nuovo Patto stabilità. Ma è bagarre in Aula con Lega e Fdi : Giuseppe Conte ottiene la fiducia della Camera al suo secondo governo, quello che si propone "una nuova stagione di riforme". Arrivano i voti previsti di M5s, Pd e LeU, e l'opposizione durissima di Lega e FdI, che dalla piazza di Montecitorio convocata contro il nuovo governo portano la bagarre nell'Aula della Camera, con continue interruzioni e i cori "Elezioni" "Buffone" "Dignità" "Mai col Pd" che segnano gli interventi del premier. Che prova ...

Conte incassa la fiducia della Camera : stop Iva e taglio cuneo - nuovo Patto stabilità : stop all'aumento dell'Iva e taglio del cuneo fiscale. Sono i pilastri della manovra per il 2020, primo vero banco di prova per il nuovo governo giallorosso. Le risorse arriveranno, come ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera, dai risparmi derivanti dal calo dello spread, dalla spending review, dal riordino delle tax expenditures e dalla lotta all'evasione che avra' nel mirino i grandi evasori. Ma ...