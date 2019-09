Ancelotti in conferenza | “Non si poteva fare di più Lozano? Quella di oggi è la sua

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il tecnico del Napoli Carlonel corso dellapost Napoli-Cagliari all’interno dello Stadio San Paolo.si dice soddisfatto della prestazione, una prestazione alla quale non è possibile chiedere di più. Il Napoli ci ha provato in tutti modi: prevale la rabbia per la conclusione o per non aver trovato il gol? “Siamo dispiaciuti, avremmo meritato di vincere ma il calcio è anche questo. Nel primo tempo non abbiamo trovato facilmente lo spazio, invece nel secondo abbiamo creato tante occasioni. Non penso sidi più” La convince la posizione di? “La posizione in cui ha giocato stasera credo sia la migliore” Cosa è accaduto con Koulibaly? “Non lo so ancora con certezza ma c’era nervosismo a causa del gol subito.” Sulle condizioni di Maksimovic e sulle parole da dire alla ...

