19 enne violentata da uno sconosciuto resta incinta | ha un aborto spontaneo e viene

90enne picchiata - rapinata e violentata : arrestati due minorenni : Una storia terribile arriva da Messina, dove una donna di 90 anni è stata selvaggiamente picchiata, quindi rapinata ed infine violentata. L'aggressione è avvenuta sabato scorso, nel pomeriggio, ed a lanciare l'allarme è stata la figlia dell'anziana, che l'ha trovata riversa sul pavimento della sua casa, messa a soqquadro, con il volto tumefatto e sanguinante.La 90enne ha parlato con la figlia e con i poliziotti, raccontando di aver fatto ...

Marocco - costretta a sposare l’uomo che l’aveva violentata - 16enne decide di suicidarsi : In Marocco esistono ancora i matrimonio riparatori. Una ragazza di 16 anni fu costretta qualche anno fa a sposare l’uomo che aveva abusato di lei. Quel deplorevole uomo aveva convinto la famiglia della ragazza a combinare il matrimonio riparatore versando un ingente somma di denaro. La famiglia molto povera decise di assecondare la volontà del violentatore. l’uomo, con il matrimonio combinato, riusciva a sfuggire al carcere ma non fece ...

Roma - 28enne segregata e violentata per tre giorni : si salva lanciandosi dall’auto in movimento. Arrestato l’ex compagno : segregata, picchiata e violentata per tre giorni. È l’incubo vissuto da una 28enne, madre di due figli, rapita dal suo ex, un 30enne con precedenti di polizia che da Siena l’ha costretta a seguirlo fino a Foligno, in provincia di Perugia. La vittima degli abusi è riuscita a salvarsi solo lanciandosi dall’auto in movimento. L’uomo, albanese irregolare sul territorio italiano, con a carico un ammonimento del questore di Perugia, è stato ...

"Fatta ubriacare - forse drogata e violentata a Campo de' Fiori". Denuncia choc di una 14enne : Fatta ubriacare, forse drogata e poi violentata in pieno centro a Roma. È questo quanto Denunciato da una ragazza di 14 anni italo tedesca alla polizia. La notizia è stata anticipata dal quotidiano Il Messaggero. Sulla vicenda indagano gli investigatori della Squadra Mobile di Roma. Sono in corso accertamenti per poter ricostruire con certezza l’accaduto.La giovane, soccorsa ieri in lacrime in zona piazzale Flaminio, avrebbe ...

Prostituta rapinata e violentata a Bologna - fermato un 16enne : “Dammi i soldi o ti uccido” : Avrebbe costretto una Prostituta a un rapporto sessuale, sotto la minaccia di un coltello, e le avrebbe rubato 200 euro. Il fatto è accaduto in un bed&breakfast in zona Massarenti a Bologna e il presunto aggressore arrestato dalla polizia un ragazzino di 16 anni residente in città con la famiglia.Continua a leggere