Rivoluzione O’Shea | col Canada 10 cambi

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 25 settembre 2019) L'esordio con la Namibia al mondiale in Giappone ha portato la prima vittoria dell'Italrugby, ma Conor O'Shea non e' rimasto del tutto soddisfatto della prestazione. E poi bisogna fare i conti con un torneo lungo e faticoso. Ecco perche' giovedi' contro il, a Fukuoka, il XV di partenza vedra' ben 10 nomi nuovi in campo. A riposo anche il capitano Sergio Parisse. "Tutti i giocatori vorrebbero esserci sempre e Sergio non fa eccezione - ha spiegato il ct - Ma a volte devi prendere delle decisioni per il loro bene. Abbiamo due partite in quattro giorni e devo fare scelte diverse. Stesso motivo per cui non e' in campo Luca Morisi e non era in lista gara Campagnaro durante la prima partita". Della formazione che ha battuto 47-22 gli africani confermati solo Jayden Hayward, Luca Bigi, Tommaso Allan, Tommaso Benvenuti e Braam Steyn, spostando pero' di ruolo Hayward, dalla difesa al ...

