Rebibbia | uccise i figli in carcere | pm chiede assoluzione “per vizio di mente” Il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) Alice Sebesta, la detenuta chei suoi duescaraventandoli dalle scale della sezione “nido” di, deve essere assolta per “di mente”. È questa la richiesta del pm Eleonora Fini presentata al giudice per le indagini preliminari capitolino Anna Maria Govone. Bisognerà attendere il prossimo 17 dicembre, però, per conoscere le sorti della detenuta tedesca. Il giudice, infatti, prima di decidere ha deciso di far valutare al perito Fabrizio Iecher lo stato permanente – o meno – della condizione di pericolosità sociale della donna. Sarà lo psichiatra a recarsi al Rems di Castiglione delle Stiviere (Mantova), dove la Sebesta è ospite, per una visita. Lo specialista ritornerà poi a metà novembre davanti al gup per illustrare gli esiti degli accertamenti. Era il 18 settembre 2018 attorno a mezzogiorno quando la detenuta compì il gesto. ...

