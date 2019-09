Mobilità sostenibile | Seat testa il biometano ottenuto dai rifiuti

Hyundai Kona Electric : Mobilità sostenibile per tutti : Hyundai Italia lancia una nuova promozione su Kona Electric, il primo SUV compatto a zero emissioni, per permettere a sempre più persone di accedere alla mobilità sostenibile. Kona Electric con batteria da 39 kWh – con una potenza di 136 CV e un’autonomia di 289 km (WLTP) – è disponibile nel ricco allestimento XPrime con […] L'articolo Hyundai Kona Electric: mobilità sostenibile per tutti sembra essere il primo su ...

Mobilità sostenibile : dopo gli eBus FlixBus si avvia a testare i primi autobus a idrogeno : dopo aver introdotto i primi autobus interamente elettrici sulla lunga percorrenza, FlixBus, società leader del trasporto su gomma in Europa, avvia una collaborazione con Freudenberg Sealing Technologies per lanciare i primi autobus alimentati a idrogeno. Il progetto, coerente con la forte spinta alla sostenibilità che caratterizza l’operato dell’azienda in ben 30 Paesi, consacra il ruolo di pionere della Mobilità green di FlixBus, prima fra le ...

Ambiente : Palermo partecipa alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile : Anche quest’anno il Comune di Palermo partecipa alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile che si svolgerà dal 16 al 22 settembre. Incontri, dibattiti, attività di sensibilizzazione e anche una caccia al tesoro si alterneranno nel programma della Settimana che ha come obiettivo principale quello di incoraggiare le città a introdurre e promuovere misure di trasporto Sostenibile e invitare le persone a sperimentare modi di trasporto ...

Ambiente : Palermo partecipa alla Settimana europea della Mobilità sostenibile (2) : (AdnKronos) - Tappa importante dell'iniziativa è il cosiddetto 'Giretto d’Italia' - rivolto a tutti i dipendenti del Comune di Palermo e organizzato da LegAmbiente in collaborazione con Euromobility - che avrà luogo giovedì 19 settembre, dalle 7 alle 9.30. L'obiettivo è quello di promuovere gli spos

Decima edizione di ECOdolomites - “la Mobilità sostenibile in mezzo alle montagne più belle del mondo” : ospite la ECOdolomites GT [FOTO] : Il 2019 è un anno davvero importante per le montagne più belle del mondo: si celebrano infatti, i 10 anni dal riconoscimento delle Dolomiti come patrimonio mondiale Unesco. Forse non è un caso che quest’anno cada il 10º compleanno di una manifestazione che valorizza e desidera preservare il valore estetico e paesaggistico di queste stesse cime. Sono passati, infatti, 10 anni esatti anche da quando Daniel Campisi, Maximilian Costa e Janpaul Clara ...