La più grande miniera d’oro d’Europa potrebbe sorgere in Romania | ecco dove e a quale

Le modalità facili tanto criticate sono il più grande desiderio del cantante dei Korn : Johnathan Davis, il cantante della band nu-metal Korn, non beve alcolici, non partecipa a grandi party o non abusa di droghe. Ma ha un vizio: i videogiochi. Il suo amore per i videogiochi ha portato lui e la sua band a essere recentemente presenti in un evento MMORPG. Significa anche che la sua crew trascina giganteschi case contenenti TV, console e giochi. Lui chiama questi i suoi rig e li porta ovunque con sé.Parlando con Kotaku, Davis ha ...

Sanremo 2020 anticipazioni : Amadeus svela la sua paura più grande : Amadeus prima del Festival di Sanremo: “Ecco cosa mi spaventa di più” Amadeus, come tutti sapranno bene, sarà il nuovo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020. E sulla kermesse musicale ha parlato oggi molto abbondantemente in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. In questa occasione il presentatore de I Soliti Ignoti – Il ritorno ha svelato di aver deciso di reintrodurre Le nuove proposte, spiegando nel ...

Thomas Cook - al via il più grande rimpatrio del Dopoguerra : Bloccati in hotel e negli scali. Londra manda 40 aerei militari. Fallito il tentativo di ricapitalizzare il gruppo

La stella più grande che conosciamo? Si chiama “UY Scuti” : Se la Terra è il pianeta roccioso di dimensioni più grandi di tutti gli altri pianeti all’interno del sistema solare, non è il più grande. Il primato, in questo caso, è detenuto da Giove, con un raggio 11 volte maggiore del nostro globo terracqueo. Eppure, quasi tutta la massa del nostro sistema solare è data dal Sole. Dimensioni incredibilmente grandi, per noi, che a confronto potremmo quasi definirci delle “formiche”, ma ...

Fiorella Mannoia : «Essere appassionati di qualcosa è la più grande fortuna che si possa avere» : Da venerdì 27 settembre, in radio “IMPARARE AD ESSERE UNA DONNA”, il nuovo singolo di Fiorella Mannoia scritto dall’artista insieme a Federica Abbate e Cheope. Un brano in cui trovano spazio le riflessioni di una donna che non smette mai di imparare il mestiere della vita, affrontandola “sul campo e mai dagli spalti, senza risparmi”. Intanto, dopo il grande successo della prima parte del tour nei teatri e nelle arene outdoor, Fiorella Mannoia ...

A Venezia lo yacht a vela più grande del mondo : E' a Venezia per il week end lo yacht a vela da record, lungo 143 metri e realizzato su progetto dell'archistar Philippe Stark. Si tratta della barca più grande che abbia mai fatto ingresso in laguna. Un gioiello di altissima tecnologia battezzato 'A' e di proprietà del magnate russo Andrey Melnichenko classificato come il 90esimo uomo più ricco del mondo da Forbes. 'A' è considerato lo yacht a vela più grande del mondo.

Renzi : grande piano verde - no più tasse : 9.00 Un grande piano di investimenti verdi sul modello tedesco, ma senza alzare le tasse.Lo propone Matteo Renzi in una intervista in apertura del Messaggero, nella quale il leader di Italia Viva mette in primo piano le mosse della nuova compagine cHe, dice, 'non è una operazione di Palazzo'. E sulla stabilità del governo definisce 'preoccupazione curiosa' quella di Conte, perché 'se non ci fossimo schierati noi questo governo non sarebbe ...

Amici - Giordana Angi e il suo traguardo più grande : "Sono onorata" - le parole commoventi a Tiziano Ferro : Non riesce a contenere la sua gioia, Giordana Angi, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi, il talent-show mattatore su Canale 5. È infatti appena uscito il brano Accetto miracoli di Tiziano Ferro, al quale ha contribuito, scrivendone il testo. Quando Ferro le ha proposto la collaborazione, pu

Donna ha il cervello molto più grande del normale - ecco cosa le accade : Una ragazza inglese di 23 anni, Carolyn Gibbons, maestra ha una malformazione al cervello che le ha provocato una grandezza dello stesso maggiore del normale. Questa malformazione, che è rara, si chiama malformazione di Arnold Chiari e comporta il rischio di morte anche solo se ride. I sintomi che ha sono: una vista offuscata e continui mal di testa. Questo dipende dal fatto che il cervello comprime troppo la scatola cranica. Inoltre il ...

Google - accordo “senza precedenti” : il “più grande acquisto aziendale nella storia di energia rinnovabile” : Anche Google intensifica il suo impegno per lotta ai cambiamenti climatici e, nel giorno dello sciopero globale, il Ceo Sundar Pichai annuncia che il colosso del web ha chiuso un accordo “senza precedenti“. In post, Pichai parla del “più grande acquisto aziendale nella storia di energia rinnovabile“. L’acquisto è costituito da una serie di accordi per 1.600 megawatt (Mw), con l’inclusione di 18 nuovi accordi ...

MSC Seashore - nave più grande costruita in Italia : MSC Crociere e Fincantieri hanno svelato oggi MSC Seashore, la nave piu' grande e tecnologicamente avanzata costruita in Italia

Boxe - Orlando Fiordigiglio sconfitto dopo 5 minuti : perde l’internazionale IBF. Boschiero torna grande tra i superpiuma : Alla Tuscany Hall di Firenze è andata in scena una bella serata di Boxe internazionale con tre match in cartello che mettevano in palio delle cinture. Orlando Fiordigiglio è durato appena cinque minuti, nel corso del secondo round ha subito una micidiale raffica di colpi da parte del britannico Sam Eggington ed è letteralmente finito in balia del rivale. Il 35enne di origini campane si era presentato sul ring per difendere il titolo ...

Grande successo per il Ciampino Airlink - che nei primi sei mesi di attività ha conquistato più di 150 mila viaggiatori : · il nuovo servizio Trenitalia con treno + bus che collega Roma Termini all’aeroporto di Ciampino · la soluzione veloce, economica e green sempre più apprezzata dai viaggiatori · oltre 470 collegamenti settimanali Ciampino Airlink è il servizio integrato treno + bus, frutto della sinergia fra Trenitalia e ATRAL, che collega in maniera veloce, economica e green la stazione Roma Termini all’aeroporto internazionale di ...

Nel trevigiano nasce H-Campus - polo d'innovazione più grande d'Europa : Iniziati i lavori di ampliamento di H-Campus, il campus di H-FARM che, con i suoi 51 ettari di superficie, sarà in grado di ospitare 3000 persone