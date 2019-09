Ingv | scossa di terremoto di magnitudo 2 8 a Milo in provincia di Catania

Terremoto a Macerata : scossa M 3.0/ Ingv - sisma Marche : epicentro a Castelsantangelo : Terremoto oggi a Macerata M 3.0, ultime scosse Ingv: trema il paese di Castelsantangelo sul Nera. Tanta paura ma nessun danno ne ferito

Profonda scossa di terremoto in Campania : i dati Ingv : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 sulla scala Richter si è verificata alle 21.55 al Sud Italia, in Campania. Il sisma è avvenuto a una profondità elevata, a 325 km nel sottosuolo. Per...

Scossa di terremoto tra Umbria e Marche - tremano Norcia - Ascoli e Teramo - dati Ingv : Una Scossa di terremoto di moderata entità è stata ben avvertita al centro Italia tra Umbria e Marche oggi 18 settembre 2019, precisamente alle 21.36. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Umbria : scossa di terremoto moderata sveglia Norcia - dati Ingv : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 16 settembre 2019, precisamente alle 07.22, sull'Appennino centrale umbro, nel perugino. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Terremoti - l’Ingv : scossa di magnitudo 2 - 3 in provincia di Perugia : Un terremoto di magnitudo 2,3 è avvenuto in zona Pietralunga, provincia di Perugia, alle 20:33 ora italiana ad una profondità di 7 km. La scossa è stata localizzata dalla sala sismica Ingv di Roma. L'articolo Terremoti, l’Ingv: scossa di magnitudo 2,3 in provincia di Perugia sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoti - l’Ingv : scossa di magnitudo 2 - 3 in provincia di Perugia : Un terremoto di magnitudo 2,3 è avvenuto in zona Pietralunga, provincia di Perugia, alle 20:33 ora italiana ad una profondità di 7 km. La scossa è stata localizzata dalla sala sismica Ingv di Roma. L'articolo Terremoti, l’Ingv: scossa di magnitudo 2,3 in provincia di Perugia sembra essere il primo su Meteo Web.

Calabria : intensa scossa di subduzione nel mar Tirreno in nottata - dati Ingv : Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 9 settembre 2019, esattamente alle 04.57, nel Tirreno meridionale poco a largo della Calabria. Stando ai dati dell'INGV si è...

Terremoti - l’Ingv : scossa di magnitudo 2.1 nella notte alle isole Eolie : Un terremoto di magnitudo 2.1 della scala Richter e’ stato registrato alle 1:33 di stanotte dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nelle isole Eolie, in provincia di Messina. Il sisma e’ avvenuto a una profondita’ di 158 chilometri con coordinate geografiche (lat, lon) 38.49, 14.98. L'articolo Terremoti, l’Ingv: scossa di magnitudo 2.1 nella notte alle isole Eolie sembra essere il primo su Meteo Web.

TERREMOTO COSENZA M 3.4/ Ingv - fortissima scossa : paura ma non ci sono danni o feriti : TERREMOTO oggi COSENZA M 3.4: secondo l'Ingv c'è stata una forte scossa con epicentro a Cerisano e avvertita in tutta la provincia. paura ma nessun danno

Terremoto oggi Cosenza M 3.4/ Ingv - scossa a Cerisano avvertita in tutta la provincia : Terremoto oggi Cosenza M 3.4: secondo l'Ingv c'è stata una forte scossa con epicentro a Cerisano e avvertita in tutta la provincia. Paura ma nessun danno

Terremoto Campania - Ingv : lieve scossa in provincia di Caserta : Un Terremoto di magnitudo 2,3 è avvenuto nella zona a 5 km da Francolise (Caserta), questa mattina alle 9:56 ore italiane con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 41.15, 14.03 e ipocentro a 10 km di profondità. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica Ingv di Roma. L'articolo Terremoto Campania, Ingv: lieve scossa in provincia di Caserta sembra essere il primo su Meteo Web.

Lieve scossa in Friuli Venezia Giulia : avvertita a Gemona del Friuli [DATI Ingv] : Una Lieve scossa di terremoto si è verificata nell'Alto Friuli alle ore 10.54 di oggi. Dalle rilevazioni dell'INGV, la scossa è stata di magnitudo 2.5 sulla scala Richter ed ha avuto epicentro a...

Terremoto oggi in Grecia - scossa M 4.9/ Ingv : paura tra Rodi e Karpathos - trema Creta : Terremoto oggi in Grecia, scossa di M 4.9 in mare avvertita tra Rodi e Karpathos. Panico tra turisti e cittadini anche a Creta.

Toscana : lieve scossa di terremoto avvertita tra Empoli e Firenze [dati Ingv] : Una scossa di terremoto di lieve entità è stata registrata e avvertita nel cuore della Toscana, precisamente nel fiorentino, oggi 25 agosto 2019 alle 15.23. Stando ai dati giunti dai sismografi...