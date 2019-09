Il primo sensore con pixel di 0 | 7 micron è di Samsung

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe sfoderare per primo il nuovo sensore da 108 megapixel di Samsung : Xiaomi Mi MIX 4 con un sensore principale da 108 megapixel? Non è affatto fantascienza: ci sono voci di corridoio che parlano che sarà proprio lui il primo smartphone a montare il nuovo sensore ISOCELL di Samsung. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe sfoderare per primo il nuovo sensore da 108 megapixel di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 4 con un sensore principale da 108 megapixel? Non è affatto fantascienza: ci sono voci di corridoio che parlano che sarà proprio lui il primo smartphone a montare il nuovo sensore ISOCELL di Samsung.

Si chiama Samsung ISOCELL Bright HMX l'incredibile sensore fotografico da 108 megapixel per dispositivi mobile sviluppato da Samsung Electronics insieme a Xiaomi e svelato proprio oggi dal colosso coreano. La risoluzione raddoppia il precedente record di 64 megapixel permettendo di sfruttare questa abbondanza per numerose applicazioni pratiche. Per la prima volta si superano i 100 […]