F1 | Mondiale 2019 | Sebastian Vettel e i segnali di risveglio A Sochi la controprova

F1 - Mondiale 2019 : la Ferrari vuole continuare a vincere! Come sono gli ultimi 6 circuiti? Dov’è favorita la Rossa? : La Ferrari sta attraversando un momento davvero speciale, ha vinto le ultime tre gare e la stagione ha completamente cambiato fisionomia dopo un avvio stentato caratterizzato da troppe difficoltà. Il Cavallino Rampante è risorto nell’ultimo mese, le vacanze hanno fatto bene alla Scuderia di Maranello che ha ricaricato le pile ed è tornata in pista con una monoposto affidabile, grintosa, tecnicamente perfetta e soprattutto vincente. Tre ...

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari - l’inerzia è cambiata. Strada giusta verso il titolo - che sia adesso o nel 2020 : Ci si trova nella seconda parte del Mondiale 2019 di F1 e da Spa (Belgio), dopo la lunga paese estiva, si è ripreso a fare sul serio. Contrariamente a quanto avveniva negli anni passati, la Ferrari sembra aver cambiato passo. Se nelle scorse annate il Cavallino era un po’ meno “Rampante”, in questa stagione la progressione è chiara e dimostrata dai risultati: 3 vittorie e 3 pole position su circuiti con caratteristiche diverse. ...

MotoGP - analisi Mondiale 2019 : Marquez vicinissimo all’ottavo sigillo - Dovizioso reagisce d’orgoglio : Il quattordicesimo appuntamento del MotoMondiale si è chiuso ieri con l’ottava vittoria stagionale di Marc Marquez che è stato autore di un vero e proprio dominio per tutto il weekend del GP di Aragon di MotoGP fin dal venerdì mattina. Lo spagnolo non si trovava così a suo agio dal Sachsenring e l’impressione che lascia ogni volta che il tracciato si adatta perfettamente alla sua moto o al suo stile di guida è che davvero non ci ...

Trofeo Matteotti 2019 - Matteo Trentin in forma Mondiale - va in fuga e trionfa alla grande : Matteo Trentin (Nazionale Italiana) mette subito in chiaro le cose al Trofeo Matteotti. Dopo le ottime prestazioni al Giro di Gran Bretagna (2° dietro Mathieu Van der Poel e vincitore di una tappa), il Trentino riattacca il numero alla schiena, per l’ultima volta prima del Mondiale di domenica prossima, nella classica abruzzese e centra il bersaglio grosso grazie a una fuga da lontano che il gruppo non è riuscito ad andare a riprendere. ...

LIVE Trofeo Matteotti 2019 in DIRETTA : Trentin in fuga - che gamba per il veneto in vista del Mondiale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Tra i fuggitivi ed il gruppo rimane ancora Savini che sta ancora cercando di rientrare. 14.38 La corsa ha appena oltrepassato la linea d’arrivo per la nona volta. Al traguardo mancano ancora quattro giri. 14.35 La corsa ha già percorso 127 Km dei 195 in programma. Tra poco il ritmo si alzerà notevolmente. 14.31 Piccola accelerata del gruppo che ora insegue con un ritardo di poco ...

Moto3 - Risultato GP Aragon 2019 : Canet trionfa in solitaria - primo podio stagionale per Dennis Foggia. Dalla Porta 11° - leader del Mondiale : Il GP di Aragon 2019 della Moto3 ha visto un dominio totale dello spagnolo Aron Canet che con la sua KTM, dopo aver conquistato con margine le qualifiche ieri, è riuscito ad imporre il proprio passo anche in gara. Fin dai primi giri l’iberico si è mostrato inattaccabile e al settimo giro un allungo decisivo gli ha permesso di scappare e cominciare la sua cavalcata solitaria terminata con quattro secondi e mezzo di vantaggio. Alle sue ...

LIVE Moto3 - GP Aragon 2019 in DIRETTA : warm-up e gara - Lorenzo Dalla Porta e Tony Arbolino si giocano una fetta di Mondiale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Cronaca qualifiche – Programma odierno Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Aragon 2019, valevole per la quattordicesima tappa stagionale del Mondiale Moto3. Al MotorLand va in scena l’ultimo capitolo della lunghissima estate europea prima di volare in Asia per la fase finale del campionato di una classe leggera che sta ...

Mondiale Rugby 2019 al via - il debutto dell'Italia domenica mattina su Rai2 : Tutto pronto per il Mondiale di Rugby al via oggi in Giappone. Come noto, i diritti tv della importante manifestazione sportiva, sono detenuti dalla Rai: su Rai2 in diretta le quattro partite che vedranno impegnata la nazionale azzurra, su Raisport+HD gli altri quattordici match.Di seguito quello che dovrebbe essere il programma e gli orari italiani delle 17 partite trasmesse dalla tv pubblica: prosegui la letturaMondiale Rugby 2019 al via, ...

Moto3 - GP Aragon 2019 : Dalla Porta vuol allungare nel Mondiale - Arbolino e Canet i rivali : Neanche il tempo di respirare per il Circus del MotoMondiale: dopo l’appuntamento a Misano (Italia), è la volta di Aragon (Spagna). Il round n. 14 si presenta pieno di insidie: un circuito difficile e tecnico quello che i piloti dovranno affrontare, nel quale tratti veloci e più guidati dovranno essere assecondati e interpretati nel migliore dei modi. Non è certo esagerato affermare che una fetta di titolo iridato sarà in palio ...

LIVE Giro di Toscana 2019 in DIRETTA : Giovanni Visconti sfreccia a Pontedera! La convocazione al Mondiale si fa sempre più vicina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.49 Questo è l’ordine d’arrivo dei primi quattro: Giovanni Visconti (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) Egan Bernal (Team Ineos) Nikolay Cherkasov (Gazprom-Rusvelo) Pierpaolo Ficara (Italia) 16.46 Insomma, la convocazione al Mondiale nello Yorkshire è quasi scontata! 16.45 Volata finale tra Egan Bernal e Giovanni Visconti. E la spunta proprio il siciliano della Neri Sottoli-Selle ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel e l’allergia alla guida sovrasterzante. Sviluppo della Ferrari favorevole a Leclerc : Sebastian Vettel bollito, sopravvalutato e in crisi. Il tedesco è un uomo un po’ solo dopo il GP d’Italia a Monza, ultimo round del Mondiale 2019 di F1. L’errore alla variante Ascari e il 13° posto finale, con annesso doppiaggio del proprio compagno di squadra Charles Leclerc (vincitore), sono un nulla rispetto all’evidenza che il Tempio della velocità era tutto o quasi per il giovane monegasco. Per lui, invece, critiche ...

