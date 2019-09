Crac Thomas Cook, pronti 74 charter

Sono 14.700 i turisti britannici coinvolti dalla bancarotta di, lo storico tour operator messo in liquidazione a partire da ieri per insolvenza, che sono stati rimpatriati fino ad ora. Lo riferisce l'ente britannico per l'aviazione civile. Altri 74 aereisaranno messi a disposizione oggi per riportare nel Regno Unito altri 16.500 britannici. Sono in totale 600.000 i clienti interessati dalla vicenda, stranieri compresi.(Di martedì 24 settembre 2019)