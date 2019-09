Consegnavano droga a domicilio | sgominate le gang

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Giovanni Vasso A Salerno finiscono in manette quindici persone. Rifornivano la città di eroina e cocaina. Gli ordini a telefono e le consegne affidate ai "riders" Prendevano le ordinazioni a telefono e quindi spedivano i corrieri fino a casa dei clienti.a Salerno ledellaconsegnata a. L’operazione porta la firma degli agenti della Squadra Mobile in servizio presso la Questura di Salerno che, coordinati dai magistrati della direzione distrettuale antimafia salernitana, hanno scoperto le attività di due gruppi distinti di pusher che rifornivano dila città e l’hinterland. Avevano come base, rispettivamente, i rioni Petrosino e Calcedonia. Trattavano cocaina ed eroina ma nel loro “catalogo” non mancava neanche il metadone. Per tentare di eludere i controlli e per sviare gli investigatori, utilizzavano – con gli assuntori – un codice ...