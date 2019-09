Addio all' estate Ragusa | il bilancio dei controlli della Polizia

Milano - mamma precipita dall'ottavo piano con la figlia di 2 anni : lei muore - bimba gravissima. Sui social il messaggio d'Addio : Una donna con la sua bambina di due anni è precipitata dall'ottavo piano nella tromba delle scale di un palazzo di viale Regina Margherita, poco distante da Porta Romana, in pieno centro a...

‘Marcia su Tokyo 2020’ : Nino Pizzolato è da podio - Frank Chamizo non è il favorito n.1. Addio baseball : La settimana appena trascorsa ha emesso un verdetto tutt’altro che inatteso: la lotta italiana porta il solo nome e cognome di Frank Chamizo. Alle spalle del caraibico nessun azzurro è riuscito né a conquistare una medaglia né ad agguantare un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. E’ pesata l’assenza di Abraham Conyedo, bronzo nella rassegna iridata 2018 ed ancora in attesa della cittadinanza italiana: stiamo comunque parlando ...

“Mi sentivo in gabbia”. Con queste parole Mika spiega il suo Addio alla tv. E il pubblico sentirà per sempre la sua mancanza : “Sono estremamente esigente con me stesso, uno str…”, è quel che ha detto di sé uno dei cantanti più discussi degli ultimi anni: Mika. Sì, ha usato queste parole per descriversi, in un’intervista radiofonica. Ormai Mika ha lasciato la televisione italiana da diverso tempo ma il ricordo che ha lasciato nel suo pubblico è indelebile e chissà che un giorno Mika non ci torni, in Italia. Intanto attualmente è in tour a New York e, al Corriere della ...

Addio all'Air Force Renzi da 170 milioni. Adesso è un relitto da svendere a pezzi : Il suo acquisto scatenò le ire dei partiti di centrodestra, che lo definirono «il più colossale spreco della storia d'Italia», ora l'Air Force Renzi, l'Airbus 340 preso in leasing all'epoca del governo dem per 168 milioni e 205mila euro rischia di fare una triste fine. Il velivolo si trova infatti in un hangar dell'aeroporto di Fiumicino, abbandonato a se stesso.\\Le scritte «Repubblica italiana» e «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono ...

Morto Aron Eisenberg - Addio all’attore di Star Trek : aveva 50 anni : L’attore statunitense Aron Eisenberg, noto per aver interpretato il ruolo di Ferengi Nog, il figlio di Rom, in “Star Trek: Deep Space Nine“, la terza serie televisiva ambientata nell’universo fantascientifico di Star Trek (1993-99), è Morto all’età di 50 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Malissa Longo con un post su Facebook. “Aron era un’anima intelligente, umile, divertente, enfatica – ha ...

Ferrari - Leclerc rinuncia all'amore : Addio alla fidanzata napoletana Giada Gianni : Nel giorno della sua terza pole position consecutiva, arriva la stilettata al cuore. Giada Gianni, la fidanzata napoletana, annuncia in diretta su Instagram che la sua storia con Charles Leclerc...

Addio Estate 2019 : l’Equinozio spalanca le porte all’Autunno : E’ ora di salutare l’Estate 2019: il 23 settembre l’Equinozio spalanca le porte all’Autunno. L’equinozio “cade alle 9:50, ora italiana. Sarà salutato da un transito sulle Alpi della Stazione Spaziale, visibile per alcuni minuti all’incirca dalle 20:37. Se nel corso della prima metà di settembre la Iss è stata, infatti, visibile in orari scomodi, alle 4 o alle 5 del mattino, nella seconda metà del mese ...

Juventus - dall’Addio al possibile rinnovo : cambia il futuro di Cuadrado : Juventus – Schierato a sorpresa scavalcando un Bernardeschi reduce da una prova deludente a Firenze, Juan Cuadrado è stato l’arma in più della Juventus nella seconda parte della sfida in casa dell’Atletico Madrid sbloccando l’incontro con un grande gol al termine di un’azione corale. Partito piano come un po’ tutta la formazione bianconera, il colombiano ha preso campo nel secondo tempo e convinto il tecnico ...

Stop al decreto ambiente : bonus rottamazione e sconti green non si faranno - Addio (forse) alla rivoluzione verde : Sembrava promettente il piano green del governo anticipato nei giorni scorsi da Il Sole 24 ore. ambiente più protetto e lotta ai cambiamenti climatici erano i principali pilastri sui quali doveva fondarsi il decreto, ma siamo in Italia e le cose non vanno mai come potrebbero e dovrebbero andare: il dl messo a punto dal ministro dell’ambiente Sergio Costa non è stato discusso dal consiglio dei ministri, come previsto per ieri giovedì 19 ...

Sebastian Vettel sorpassa Leclerc : "Non dirò Addio alla Ferrari - questa non è la mia peggior stagione" : "Non è la stagione peggiore della mia carriera". Sebastian Vettel, alla vigilia del Gp di F1 di Singapore (secondo nelle prime libere dietro Verstappen), in un'intervista al Corriere della Sera cerca di superare le delusioni a catena di questo Mondiale, con tanto di "sorpasso" interno in Ferrari sub

MotoGP - Johann Zarco sull’Addio alla KTM : “E’ stato uno shock. Mi hanno tolto la terra sotto i piedi” : “Mi aspettavo di finire la stagione con KTM, era quello che volevo, avevo detto in estate di non voler continuare, ma almeno volevo terminare quest’anno. Martedì invece Pit Beirer, il responsabile, mi ha telefonato dicendomi di non venire ad Aragon. E’ stato uno shock. Mi hanno tolto la terra sotto i piedi, perché per me era importante. È un peccato. Spero che Red Bull resti un mio sponsor. Ho detto no ai loro soldi, ma fino a ...

“Ero malata”. UeD - Teresa Cilia gela tutti : la verità sull’Addio alla trasmissione : Uomini e Donne senza pace. L’estate infuocata vissuta dai protagonisti del programma di Maria De Filippi non si ferma. Al centro delle polemica c’è sempre lei: Teresa Cilia. Contro ogni aspettativa, nel corso della registrazione di ieri, la padrona di casa Maria De Filippi ha deciso di intervenire in merito alle polemiche che hanno visto coinvolta la sua collaboratrice Raffaella Mennoia. In seguito a tali frecciatine, però, è tornata ...

Belluno - una 30enne Alpina si toglie la vita in caserma : lascia lettera d'Addio alla mamma : Una terribile tragedia si è verificata a Belluno domenica scorsa 15 settembre, dove una giovane ragazza di 30 anni, in servizio presso il nucleo Alpini dell'Esercito, si è improvvisamente tolta la vita nella sua stanza, proprio nella caserma dove lavorava. I carabinieri non hanno dubbi sul gesto volontario della ragazza, per cui non sarebbero coinvolte assolutamente terze persone. Si è trattato di una tragica fatalità. La giovane, di cui non ...