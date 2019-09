Torino | comprano i loculi e portano fiori ogni settimana | “Quando moriremo non lo farà

(Di lunedì 23 settembre 2019) La coppia di settantenni torinesi portafreschi sui loroche sono stati già preparati con tanto di foto e nome. "Advisita portiamoe passiamo uno straccetto sulle fotografie per toglierne la polvere. Visto che non abbiamo figli pensiamo che una volta passati a miglior vita, nessuno verrà a trovarci al camposanto" hanno spiegato.

Dalla Rete Google News

La Repubblica

Più di una decina di sopralluoghi, ancora più numerose le manifestazioni di interesse, ma non c'è ancora nessuna offerta presentata per il grattacielo di via ...