Teresa De Santis | Rai 1 stacca la concorrenza di parecchi punti | non abbiamo la

Fonte : blogo

(Di lunedì 23 settembre 2019) "Mi difenderò fino all'ultimo, non sarò un agnello sacrificale". Lo diceDeal quotidiano La Stampa. Il posto dell'attuale direttrice di Rai1 potrebbe essere in bilico: il nuovo governo potrebbe portare anche a nuovi organigrammi in Rai. L'imminente uscita di scena di Carlo Freccero dalla direzione di Rai2, prevista a novembre, potrebbe accelerare i tempi. Intervistata da Michela Tamburrino, la Deha voluto dire la sua (anche analizzando il palinsesto):De: "Rai 1ladi: nonla Champions e questo ci creerà dei seri problemi" pubblicato su TVBlog.it 23 settembre 2019 10:32.

AgostinisV : 'Non farò l'agnello sacrificale'. La direttrice di Rai 1 risponde alla critiche Cara Teresa sei arrivata a quel ruo… - tvzoomitalia : Oggi in edicola: Teresa De Santis non vuole mollare. Berlusconi incassa le stock option @Raiofficialnews… - LorenzoRossi91 : Domenica prossima a #Noneladurso uno contro tutti di Teresa de Santis... chi saranno gli sferati? Teresa De Santis… -