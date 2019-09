Scartata ad un colloquio di lavoro per il colore della pelle | Infastidisce gli

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 23 settembre 2019) È stataad undiin un ristorante per colpa del. Un’aspirante cameriera senegalese, Khady Ndior, non ha ottenuto il posto perché, secondo l’agenzia di reclutamento, avrebbe potuto “disturbare la serenità degli ospiti”. L’episodio è stato raccontato dalla Nuova Sardegna ed è accaduto a Nuoro. “Mi hanno detto che non avrebbero mai accettato una donna diperché potrebbe disturbare la serenità degli ospiti, sono state le testuali parole - racconta la stessa donna all’emittente Videolina - non riesco a descriverlo: è un dolore e un dispiacere molto grande”.La donna è sposata da tre anni con un nuorese: “Non è la prima volta che mi succede di essere discriminata. A Nuoro sono stata accolta come una figlia ma non ...

