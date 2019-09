Rom picchia e umilia le figlie | ?Dovete sposare i cugini

Torino - picchia la compagna e le Rompe il naso : “Mi impediva di chattare con altri” : Con l'accusa di avere minacciato e percosso la compagna un agricoltore di trentanove anni di Burolo (Torino) è stato arrestato dai carabinieri, intervenuti dopo una chiamata dei vicini di casa della coppia. La donna, al culmine dell’ennesima lite, è stata picchiata riportando la frattura del setto nasale.Continua a leggere

Roma - in 8 picchiano autista di bus : 13.27 Aggressione ai danni dell'autista di un autobus a Roma da parte di un gruppo di 8 ragazzi. Il conducente durante il tragitto era intervenuto rimproverando i ragazzi per aver azionato la leva di emergenza e loro lo hanno picchiato, fratturandogli il naso. La polizia ha rintracciato uno dei giovani, un 17enne che è stato denunciato. In corso accertamenti per risalire agli altri componenti del gruppo "Ferma condanna" per l'accaduto ...

Roma - autista di bus picchiato a sangue da banda di ragazzini : Brutale aggressione ieri sera alle 23.30 ai danni di un autista di bus Atac. L’uomo, un 56enne, è stato pestato a sangue da otto ragazzi su via Boccea, nella periferia della Capitale, all’interno dell’autobus 46. A determinare l’aggressione il tentativo del conducente di resettare la leva della porta di emergenza del mezzo pubblico poco prima azionata dai giovani. Dopo aver picchiato l’uomo gli aggressori si ...

Roma - autista di autobus picchiato da 8 ragazzi : identificato e denunciato un 17enne Romano - è caccia agli altri 7 : Un autista di autobus è stato picchiato da un gruppo di otto ragazzi. È successo a Roma, intorno alle 23.30 di venerdì: l’aggressione è avvenuta su un bus della linea 46. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i giovani si trovavano a bordo del mezzo e all’altezza di via Boccea hanno tirato la leva di emergenza delle porte: allora il conducente, dopo averli rimproverati, è uscito dalla cabina di guida per avvicinarsi al gruppo ...

Otto giovani hanno picchiato un autista di un bus notturno a Roma : Brutale aggressione ieri sera alle 23.30 ai danni di un autista di bus Atac. L'uomo, un 56enne, è stato pestato a sangue da diversi ragazzi su via Boccea, nella periferia della Capitale, all'interno dell'autobus 46. A determinare l'aggressione il tentativo del conducente di resettare la leva della porta di emergenza del mezzo pubblico poco prima azionata dai giovani. Dopo aver picchiato l'uomo gli aggressori si sono dati alla fuga. Uno di ...

Roma - rapinava e picchiava prostitute : quarantenne arrestato : Michele Di Lollo L'uomo, catturato dai carabinieri, è ritenuto responsabile di tre violenze avvenute negli ultimi anni nella capitale a danno di altrettante giovani squillo romene Roma gronda violenza. quarantenne picchiava e rapinava prostitute lasciandole in strade isolate. Prometteva denaro. Pattuiva prestazioni sessuali da consumare lontano da occhi indiscreti. Trovato l’accordo con le meretrici, le caricava in auto. Ma, invece ...

Selvaggia Roma : "Francesco Chiofalo mi ha picchiata 30.000 volte" e aggiunge : "Il suo tumore era benigno" : Non terminano le polemiche di Selvaggia Roma, che ancora una volta, tramite una diretta live sul suo profilo Instagram ufficiale, ne approfitta per attaccare duramente l'ex fidanzato Lenticchio, Francesco Chiofalo, col quale sappiamo abbia rotto bruscamente i rapporti da tempo.Tra i due gli scontri, anche molto pesanti, si sono susseguiti per molto tempo, tanto da portare Chiofalo a sostenere di non voler aver più nulla a che fare con la sua ...

Siena - Romeno picchia e umilia la moglie : Devi allacciarmi le scarpe : L'uomo di origine romena è stato invece denunciato per atti persecutori dopo la presentazione di una querela da parte della moglie Ancora violenza tra le mura di casa. Questa volta è successo a Siena, dove un uomo di origine romena ha minacciato e picchiato la moglie per mesi, impedendole di lavorare. La famiglia straniera viveva da tempo nel centro del monte Amiata. Oltre a maltrattare la donna, il marito - che lavora come operaio ...

Intercity Livorno-Milano si Rompe due volte in viaggio - capotreno aggredito e picchiato a bordo : Un convoglio Intercity di Trenitalia partito dalla stazione di Livorno Centrale alle 6.25 e diretto, via Genova, a Milano Centrale ha accumulato oltre tre ora e mezza di ritardo per due guasti al locomotore che hanno fatto infuriare i passeggeri a bordo. Uno di loro ha aggredito e picchiato il capotreno.Continua a leggere

Intercity Livorno-Milano si Rompe due volte : capotreno picchiato da un passeggero. Treno ripartito con oltre tre ore di ritardo : Momenti di tensione in Treno, in provincia di Alessandria. Il capoTreno dell'Intercity 35662 Livorno-Milano, fermo a Arquata Scrivia per la rottura del locomotore già cambiato per un...

Intercity Livorno-Milano si Rompe due volte : capotreno picchiato da un passeggero : Momenti di tensione in treno, in provincia di Alessandria. Il capotreno dell'Intercity 35662 Livorno-Milano, fermo a Arquata Scrivia per la rottura del locomotore già cambiato per un...

Roma - picchiata e stuprata : fermato l'ex : 15.35 Una giovane donna è stata segregata, picchiata e violentata per 3 giorni dal suo ex, che è stato arrestato. L'incubo vissuto tra Siena, Foligno e Roma. L'uomo,un 30enne albanese con precedenti di polizia e un ammonimento del questore di Perugia, è stato rintracciato e arrestato. La ragazza, una 28enne madre di due figli, è riuscita a salvarsi lanciandosi dall'auto in corsa e trovando l'aiuto di passanti e guardie giurate di un vicino ...